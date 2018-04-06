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Spor

U12 İzmir Cup heyecanı; Altınordu, Hollanda devini yenerek başladı

İzmir Cup'ın, bu sene 5.'si düzenleniyor

06 Nisan 2018 16:46

Altınordu'nun bu sene 5'incisini düzenlediği U12 İzmir Cup, 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla başladı. Avrupa'nın 12 yaş kategorisindeki en iyi turnuvalarından biri olan İzmir Cup'ta aralarında Manchester City, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Sampdoria, Benfica, Porto, Standart Liege, Twente, Steau Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar'ın da olduğu birbirinden ünlü ekipler yer alıyor. Kırmızı-lacivertli kulübün Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki dev organizasyonda Türkiye'den 22 ekip mücadele ediyor.

DHA'da yer alan habere göre; ilk gününde 168 maçın oynanacağı turnuvanın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex De Souza birlikte yaptı.

5'inci U12 İzmir Cup'ın sabah seansı birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Sabah turunun en farklı skorunu Karşıyaka’yı 6-0 yenen Krasnodar elde etti. Manchester City, turnuvaya 2-1'lik Galatasaray galibiyeti ile başlarken, Altınordu da PSV Eindhoven engelini 1-0'lık skorla geçti.

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