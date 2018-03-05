TZOB/Bayraktar: Traktör sayısı 1.84 milyon adete yükseldi

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde traktör sayısının Şubat ayında, Ocak ayına göre 73 bin adet artışla 1.84 milyona ulaştığını duyurdu.

Bayraktar, traktör sayısında lider Manisa’nın 87 bin adedi aştığına işaret ederek, “Traktör sayısında, 87 bine ulaşan Manisa ilk sırada, Konya 87 bin traktörle ikinci sırada yer aldı” dedi.

Bayraktar\'ın açıklamasına göre; 64 bin adetle İzmir üçüncü, 63 bin adetle Bursa dördüncü, 63 bin adetle Balıkesir beşinci oldu.

Bayraktar’ın açıklamasına göre, Manisa’da traktör sayısı aylık 244 adet, yıllıkta 3 bin 359 adet arttı.

Aylık traktör sayısı artışında Konya 201 adetle ikinci, İzmir 171 adetle üçüncü, Aydın 169 adetle dördüncü, Gaziantep 164 ile beşinci olurken, Ocak ayında Kars’ta 23, Ağrı’da beş, Bingöl’de üç, Muş’ta iki, Rize’de bir adet azaldı.

Traktör sayısı en az olan illeri ise, 80 adet ile Rize ve 301 adet ile Trabzon olarak açıklandı.