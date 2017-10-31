TZOB/Bayraktar: Tarımda ithalata dikkat etmek gerekir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında tarım ve gıdada ihracatın yüzde 8.3 artarken, ithalattaki yükselmenin yüzde 15.8’e yükselmesine işaret ederek, tarımda yerli üretimin desteklenmesi, üretim açığı olan ürünlere ağırlık verilmesi ve ithalatın önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarım ve gıdada ihracatın Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 8.3 artarak bir milyar 233.3 milyon dolardan bir milyar 335.4 milyon dolara, dokuz aylık dönemde ise yüzde 4.2 artışla 11 milyar 304.7 milyon dolardan 11 milyar 774.6 milyon dolara yükseldiğini belirtirken, tarım ve gıdada ithalatın ise Eylül ayında geçen yıl aynı ayına göre yüzde 15.8 artışla 794.7 milyon dolardan 920.1 milyon dolara, dokuz aylık dönemde de sekiz milyar 113.1 milyon dolardan dokuz milyar 125.1 milyon dolara çıktığını söyledi.

İhracatta artışın üretimin desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu, bazı ürünlerin üretimin büyük oranda ihracata bağlı bulunduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Tarım ve gıdada 2023 yılında 40 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için ihracattaki artış hızını yükseltmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hedefi yakalayamayız. Türkiye, tarım ve gıdada olağanüstü bir potansiyeli barındırıyor. İhracatını hızla artırabilir. Rekabet koşulları sağlanırsa, tarım ve gıda ihracatını 40 milyar dolara çıkarmak hiç de zor olmaz.

“İhracat desteklenirken, ithalata da dikkat etmek gerekir. Sattığınız ürün kadar ithalat yapıyorsanız döviz gelirleri açısından bunun anlamı yok. 2014 yılında 5.6 milyar dolara kadar çıkan tarım ve gıdada dış ticaret fazlası, 2016 yılında 5.2 milyar dolara düştü. 2016 yılının Ocak-Eylül döneminde tarım ve gıdada 3.2 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2017 yılının aynı döneminde 2.65 milyar dolara indi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yüzde 17.1’ye ulaştı. İthalat ile ihracat arasındaki makas kapanıyor. Önlem alınmalı, rekabet koşulları sağlanmalı, ihracat desteklenmelidir.”