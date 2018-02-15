TZOB/Bayraktar: Tarım Kasım ayına rağmen işsizliği 1.9 puan düşürdü

İstanbul, 15 Şubat (DHA) - Tarımın sadece yaz aylarında değil, yılın her ayında istihdamdaki önemini koruduğunu vurgulayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kasım ayına rağmen 5 milyon 297 bin kişiye istihdam sağlayan tarımın, işsizliği 1.9 puan düşürdüğüne dikkat çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Kasım ayında tarımda istidamın, 2016 yılının Kasım ayına göre 244 bin kişi arttığını ve 2016 yılı Kasım ayında 5 milyon 53 bin olan tarımda istihdamın, 2017 yılı Kasım ayında 5 milyon 297 bine yükseldiğine dikkati çekti.

Bayraktar, tarımın Mayıs ayında 5 milyon 577 bin, Haziran ayında 5 milyon 757 bin, Temmuz ayında 6 milyon 21 bin, Ağustos ayında 5 milyon 953 bin, Eylül ayında 5 milyon 854 bin, Ekim ayında 5 milyon 534 bin kişiye istihdam sağladığını hatırlattı.

Kasım ayında 28 milyon 515 bin olan toplam istihdamın yüzde 18.6’sını tarımın karşıladığına, bu rakamın 2016 yılının Kasım ayında yüzde 18.7, bu yılın Temmuz, Ağustos aylarında yüzde 20.7, Eylül ayında yüzde 20.3, Ekim ayında yüzde 19.3 olduğuna işaret eden Bayraktar, 2016 Kasım ayında 27 milyon 67 bin olan toplam istihdamın da bir yıllık sürede 1 milyon 448 bin kişi arttığına dikkati çekti.

Bayraktar, tarımın istihdamda yüzde 18.6, sanayinin yüzde 19.2 pay aldığını, inşaatın payının yüzde 7.6’da kaldığını, istihdamda en büyük payın yüzde 54.6 payla hizmetlerde olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, tarımda istihdamın her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaştığını, Eylül ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını hatırlatarak, 2017 Kasım ayında tarımda 2 milyon 915 bin erkek ve 2 milyon 382 bin kadının istihdam edildiğine işaret etti. Erkeklerin yüzde 49’unun, kadınların yüzde 26.8’inin tarımda çalıştığını, tarımın işsizliğin yükselmesinin önüne geçtiğini vurgulayan Bayraktar, Kasım ayında tarımın kadınlarda işsizliği 4.0 puan düşürerek yüzde 17.4’den yüzde 13.4’e, erkeklerde 1.2 puan düşürerek yüzde 10’dan yüzde 88’e, toplamda işsizliği 1.9 puan düşürerek yüzde 12.2’den yüzde 10.3’e indirdiğini ekledi.