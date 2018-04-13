TZOB/Bayraktar: Kanatlı sektöründe üretim artışı sürüyor

İstanbul, 13 Nisan (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe üretimdeki artış sürürken, ihracatta azalma yaşandığını söyledi ve ekledi, “Şubat ayında üretim, geçen yılın aynı ayına göre, tavuk etinde yüzde 7.8, hindi etinde yüzde 91.9, tavuk yumurtasında yüzde 3.7 arttı”

TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, aylık üretimin Şubat ayında tavuk etinde 154 bin 523 tondan 166 bin 590 tona, hindi etinde 2 bin 422 tondan 4 bin 647 tona, tavuk yumurtasında 1 milyar 517 milyon 686 bin adetten bir milyar 573 milyon 903 bin adede çıktığını belirtti.

Bayraktar, Şubat ayı itibarıyla yıllık üretim, tavuk yumurtasında 19.4 milyar adedi, tavuk etinde 2.16 milyon tona, hindi etinde 57 bin tonu aştığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“2018 yılı Ocak ayına iyi başlayan yumurta ihracatı, Şubat’ta yüzde 24 düşerken, aynı şekilde kanatlı eti ihracatı da yüzde 5.6 azaldı. Yılın ilk ayında ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde yüzde 30.2, yumurta ve yumurta ürünlerinde yüzde 17.7 artmıştı.

“2017 yılı Şubat ayında 41 milyon 820 bin 131 dolar olan tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı, bu yılın Şubat ayında 31 milyon 774 bin 694 dolara gerildi. Kanatlı eti ve ürünlerinde ise aynı aylar itibarıyla ihracat 36 milyon 238 bin 835 dolardan 34 milyon 216 bin 771 dolara indi.

“Yılın ilk iki ayı itibarıyla kanatlı eti ve ürünleri ihracatı yüzde 11 artarak 75 milyon 151 bin 218 dolara çıkarken, tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı ise yüzde 6 azalarak 69 milyon 266 bin 346 dolara geriledi.

“Yüksek kapasiteli, teknolojide en üst düzeye çıkmış olan kanatlı sektöründe üreticilerimiz para kazanamıyor.

“Kümeslerde ısıtmada kullanılan kömür fiyatları 1-1,5 ayda önemli oranda zamlandı. İthal kömürler 600 lira iken şu an 800-850 liraya alınabiliyor, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin sattığı tahsisli kömür fiyatlarının tonu da 400 - 450 liradan 550 - 600 liraya çıktı.

“En önemli üretici maliyetlerinden biri olan elektrik fiyatlarına zam geldi. Üreticiler, 2017 yılı Nisan ayında vergiler dahil elektriğin kilovatına 40.51 kuruş ödüyordu. Nisan ayında bu rakam yüzde 11.65 artışla 45.23 kuruşa çıktı.”

Girdilere gelen zamlara karşılık üreticinin elde ettiği gelirin de sürdürülebilir olmadığını belirten Bayraktar, “1.,5 milyon lira yatırım yaparak 25 bin baş kapasiteli broiler (et tavuğu) kümesi kuran bir üretici, bütün masrafları düştükten sonra ayda sadece üç bin lira kazanabiliyor. Ekstra çıkan, tamirat ve diğer masrafları hesaba kattığımızda bu kazanç daha da aşağılara iniyor. Üreticilerimize bu hususlar dikkate alınarak üretimi sürdürebileceği bir kazanç sağlanması elzemdir” dedi.