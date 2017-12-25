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Ekonomi

TZOB/Bayraktar: Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son haftaya girildi

İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptıkları yoğun girişimlerle 31 Aralık 2017 tarihine uzatılan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinde son haftaya girildiğini bildirdi

25 Aralık 2017 14:30

İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptıkları yoğun girişimlerle 31 Aralık 2017 tarihine uzatılan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinde son haftaya girildiğini bildirdi.
TZOB Başnakı Bayraktar, yaptığı açıklamada, 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren ÇKS başvuru süresinin TZOB’un yoğun girişimleri sonucu 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.
ÇKS kaydının desteklerden yararlanmak için bir ön şart olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
“ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimiz desteklerden yararlanması mümkün değildir. Bundan dolayı ÇKS başvurusu ihmal edilmemelidir. Çiftçilerimizin, 2017 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden, Odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.”
30 ve 31 Aralık tarihlerinin tatil günleri olduğu ifade eden Bayraktar, “Herhangi bir sorun yaşanmaması için 29 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar çiftçilerimiz başvurularını tamamlamaları yararlarına olacaktır” dedi.

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