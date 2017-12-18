TZOB/Bayraktar: Birim alanda en yüksek verim makineleşmeyle sağlanır

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, birim alanda en yüksek verimin makineleşmeyle sağlanacağını söyledi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar yaptığı açıklamada, Türkiye’de 237 milyon 108.7 bin dekar tarım alanı, Ekim 2017 itibarıyla bir milyon 823 bin 850 traktör bulunduğunu ve traktör başına 130 dekar tarım alanı düştüğünü belirtti. Bu rakamın gayet iyi olduğuna fakat tarım alanları dikkate alındığında iller arasında traktör sayısının dengeli dağılmadığına dikkati çekerken, hem dünyada hem de ülkemizde artık tarım alanlarını genişletme imkanının kalmadığını, sınıra gelindiğini söyleyen Bayraktar, “2050’ye kadar dünya nüfusuna iki milyar kişi daha eklenecek ve 7.6 milyardan 9.6 milyara ulaşılacak. Gıdaya olan talep yüzde 60-70 oranında artacak. Bu talebin karşılanması için yeni tarım alanları bulamayacağımıza göre, verimliliği artırmaktan başka çaremiz yok. Tarımda verimliliğin en önemli unsurlarından biri de mekanizasyon. Birim alanda en yüksek verimi tohum, gübre, iyi bakım, uygun iklim ve toprak şartlarının yanı sıra makineleşmeyle sağlarız. Rakamlara baktığımızda, çoğu ilimizde traktör açısından aşırı bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Traktörde sayıdan çok aracı verimli kullanmak önemlidir. Çiftçimiz, kaynakların büyük bölümünü traktör alımı için ayırmak zorunda kalıyor. Tarımımızın en önemli sorunlarından biri olan örgütlenme ve planlama burada da karşımıza çıkıyor. Örgütlenmeyle ekonomik ömrünü tamamlamamış tarım makineleri yenilenir, modern tarım makinelerinin ortak kullanımı sağlanabilir. Çiftçimiz, daha az bir maliyetle modern tarım makinelerini kullanır, tarımda verimliliği artırır, maliyetlerini aşağı çeker. Bundan da sadece çiftçimiz değil tüm ülke kazançlı çıkar.” dedi.