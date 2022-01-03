TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 buçuk kata yaklaştı

Kurdaki düşüşe rağmen aralık ayında market fiyatlarında ciddi düşüşler olmadığını belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 buçuk kata yaklaştığını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurdaki düşüşe rağmen aralık ayında market fiyatlarında ciddi düşüş olmadığını belirti. Bayraktar, yazılı açıklamasında, aralık ayı ile 2021 yılının tümünde üretici ve market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi.

Aralık ayında markette 43 ürünün 37'sinde fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı, üreticide ise 35 ürünün 24'ünde fiyat artışı, 8'inde fiyat azalışı meydana geldiğini aktaran Bayraktar, üreticide 3 üründe fiyatların değişmediğini, markette fiyatı değişmeyen ürün olmadığını ifade etti.

En çok patlıcan fiyatı arttı

Aralıkta fiyatı en fazla artan ürünün marketlerde patlıcan, üreticilerde limon, marketlerde fiyatı en fazla düşen ürünün karnabahar, üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün marul olduğuna dikkati çeken Bayraktar, marketlerde fiyat düşüşünün yüzde 14,33 oranla en fazla karnabaharda görüldüğünü, karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 8,03 ile portakalın, yüzde 3,01 ile lahananın, yüzde 2,27 ile marulun, yüzde 1,39 ile havucun, yüzde 0,67 ile Antep fıstığının takip ettiğini kaydetti.

Markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 59,43 ile patlıcanda görüldüğüne işaret eden Bayraktar, patlıcandaki fiyat artışını yüzde 52,72 ile salatalığın, yüzde 52,47 ile sütün, yüzde 49,77 ile yeşil mercimeğin, yüzde 49,53 ile yoğurdun, yüzde 46,98 ile patatesin, yüzde 43,75 ile kırmızı mercimeğin, yüzde 43,48 ile maydanozun, yüzde 40,95 ile yeşil fasulyenin, yüzde 36,56 ile tereyağının, yüzde 34,79 ile pirincin, yüzde 34,72 ile kaşar peynirinin izlediği bilgisini verdi. Bayraktar, "Kurdaki düşüşe rağmen aralık ayında market fiyatlarında ciddi düşüşler olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, aralıkta üretici fiyatlarında, kırmızı ve yeşil mercimek ile kuru incir fiyatında değişim olmazken, yüzde 19,57 ile fiyatı en fazla düşen ürünün marul olduğunu belirtti.

"42 ürünün 38'inde fiyat artışı görüldü"

Markette 2021'de hemen hemen tüm ürünlerin fiyatlarında artış görüldüğünü bildiren Bayraktar, "Toplam 42 ürünün 38'inde fiyat artışı, 4'inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 34 ürünün 25'inde fiyat artışı, 9'unda ise fiyat azalışı meydana geldi. Markette ve üreticide 2021'de fiyatı değişmeyen ürün olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yıllık artışlara da bakıldığında da kurdaki düşmenin fiyatlara yansımadığının görüldüğünü aktaran Bayraktar, geçen yıl üretici fiyatlarında genel olarak görülen artışta en önemli etkenin artan üretim maliyetleri olduğunun altını çizdi.