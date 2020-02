TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarımın yükü kadınların sırtında

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışanların yarısına yakınını kadınların oluşturduğunu belirterek, \"Kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükü de kadınların sırtında. 2.5 milyon kadın çiftçimiz günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesini sağlıyor\" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında 5 milyon, yaz aylarında 6 milyona yakın istihdam sağlayan, 80 milyon ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın sığınmacı, mülteci ve yabancıyı, 40 milyon turisti besleyen tarımın Türk ekonomisinin temeli olduğunu ifade etti.

\'TARIMDA ÇALIŞANLARIN YÜZDE 45,8\'İ KADIN\'

Erkeklerin ağırlıklı olarak tarım dışında çalışması nedeniyle kadınların tarımın en önemli istihdam unsuru haline geldiğini belirten Bayraktar, \"Haziran ayı rakamlarına göre, tarımda çalışan 5 milyon 624 bin kişinin yüzde 45.8\'i olan 2 milyon 576 binini kadınlar oluşturuyor\" dedi.

\'KADIN ÇİFTÇİLERİN EĞİTİMİ, TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK\'

Kadınların tarımdaki ağırlığının zaman geçtikçe artacağını ve tarımda verimliliği yakalamak için kadın çiftçilere eğitim verilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

\"Kırsalda çalışma hayatında kadının yeri çok önemli. Tarımda kültürel işlemlerin iyi bir şekilde yapılmasında, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde verimliliğin yakalanmasında en önemli unsurların başında kadınlar geliyor. Bundan dolayı, kadın çiftçilerin geçmişte öğrendikleri geleneksel yöntemleri bırakmaları tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır. Bunun en kestirme yolu kadın çiftçilerin eğitiminden geçer. Kadın çiftçilerin eğitimi, tarımda modern tekniklerin uygulanmasını kolaylaştıracak. Verimliliği ve kaliteli üretimi artıracak. Ülke tarım ve ekonomisine en büyük katkıyı yapacaktır. Bu gerçekten hareket ederek, TZOB olarak 2012 yılında bakanlıklarla yaptığımız protokol çerçevesinde, kadın çiftçilerin eğitimine başladık. Sosyal güvenlik, kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, iklim değişikliği ana eğitim konuları başta olmak üzere birçok alanda eğitim verdik. Kadın Çiftçi, Genç Çiftçi, Sürü Yönetimi Elemanı Benim, SGK Bilgilendirme, Güvenli Traktör Kullanımı, Tarım Danışmanları, Zirai Mücadele İlaçlarının Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı, Ceviz Budama, Ziraat Odaları Otomasyon Sistemi, Mevzuat, Sulama ve Tarım Sigortaları eğitimi verdiğimiz çiftçi sayısı 80 bini aştı. Çok daha fazla çiftçiye ulaşmak için bu eğitimlerimizi sürdüreceğiz. TZOB tarafından, gerek kurum ve kuruluşlarla birlikte protokoller kapsamında gerekse de protokoller dışında, 174 bin 267 kadın çiftçiye tarımın değişik konularında eğitimler verilmiştir.\"

\'TARIMDAKİ KADINLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ\'

Tarımdaki istihdamın en önemli sorununun kayıt dışılık olduğuna dikkat çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi:

\"Tarımda çalışan 5 milyon 624 bin kişinin yüzde 47.4\'ü olan 2 milyon 633 bin kişi, ücretsiz aile işçisi konumunda. Bu rakamın yüzde 76.6\'sı olan 2 milyon 17 bin kişi kadınlardan oluşuyor. Tarımdaki kadınların yüzde 78.3\'ü ücretsiz aile işçisi konumunda. Tarımda, kadın işveren sayısı 3 binde, ücretli veya yevmiyeli kadın sayısı 261 binde, kendi hesabına çalışan kadın sayısı 295 binde kalıyor.



Tarımda çalışan kadınların ezici bir çoğunluğu olan yüzde 90.8\'i primlerin yüksekliğinden dolayı kayıt dışı kalıyor, sosyal güvenlik kapsamına girmiyor. Kayıtlı çalışan kadın sayısı tarımda 237 binde kalırken, kayıt dışı çalışan kadın sayısı 2 milyon 339 bine ulaşıyor. Kayıt dışılık oranı, tarımda işveren kadınlarda yüzde 33.3 iken, ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınlarda yüzde 85.4\'ü, kendi hesabına çalışan kadınlarda yüzde 95.3\'ü, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlarda yüzde 90.9\'u buluyor.\"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği\'nin de yönetiminde yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu\'nda genelde çiftçilerin, özelde kadın çiftçilerin mağduriyetleri ve hak kayıplarının giderilmesi için büyük gayret gösterdiklerini anlatan Bayraktar, kadın çiftçiler için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50\'sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ettiklerini bildirdi.

\'KADIN ÇİFTÇİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI\'

Tarımda, mevcut sigorta primleriyle kayıt dışılığın önlenemeyeceğini ve kadın çiftçilere tarım Bağ-Kur\'unda ayrıcalığın şart olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

\"2016\'da asgari ücret artışı ve prim gün sayısının 22\'den 23\'e çıkması, çiftçimizin SGK primini yüzde 35.2 yükseltmişti. Talebimiz üzerine 2017 yılında borcu olmayan çiftçilerimiz, 5 puanlık hazine teşviki aldılar. 2018\'de prim gün sayısı 25\'e çıktı. Prim borcu olmayan bir çiftçimizin aylık primi 498 lira 92 kuruşu bulmaktadır. 5 puanlık indirimine rağmen, bu primlerle tarımda kayıt dışılık azalmaz. Bir evde hem erkek hem de kadın tarım Bağ-Kur\'lu olsa, indirime rağmen her ay 997 lira 84 kuruş prim ödeyecek. Kıt kanaat geçinen bir çiftçi ailesi bu kadar primi nasıl öder? Üstelik bu indirimden sadece borcu olmayan çiftçilerin yararlandığı da unutulmamalıdır. Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı, 2008 yılında her ay için 15 gün olarak uygulanıyordu. Bu tarihten sonra her yıl, prim gün sayısı 1 gün artırıldı. 2018 yılında gün sayısı 25\'e çıktı. Gün sayısı, 2023 yılında diğer sigortalılarda olduğu gibi 30 güne yükselecek. Kırsalda gelir seviyesi ülke gelir ortalamasının yüzde 35\'inde kalmaktadır. Ülkemizin en yoksul kesimi kırsalda yaşamaktadır. Bu şartlarda, çiftçimizin çok büyük çoğunluğunun, 30 gün üzerinde prim ödemesi imkansızdır. Prim ödeme gün sayısı yeniden 2008\'deki rakama, 15 güne indirilmelidir. Tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50\'si, erkeklerin ise yüzde 25\'i devlet tarafından karşılanmalıdır. Böyle bir uygulama, tarımda istihdam edilen kadınlarımızın sosyal güvenlik kapsamına girmesini kolaylaştıracaktır. Bu desteğin verilmesi durumunda, kadın çiftçilerimizin sağlık harcamaları eşleri yerine, kendi sigortalarınca karşılanacağından, desteğin büyük kısmı devlete geri dönecek, kayıt dışılık da önlenecektir. Zor şartlarda çalışanlara, kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet tazminatı verilmektedir. Çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, çiftçilerimize çalıştıkları her yıl için sigorta gün sayılarına 90 gün (4 yıla 1 yıl hesabıyla) yıpranma payı ilave edilmelidir. Sigortalı kadınlarda 3 çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıl borçlanma imkanı bulunmaktadır. Kadınlarda sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumla ilgili de hizmet borçlanması yapabilmesi mümkün kılınmalıdır. Yapılan desteklemelerde, projelerde kadın çiftçilerimize artı puan uygulanmalı, banka kredilerinde de kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.\"



Bütün kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutlayan Bayraktar, kadın çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami gayreti göstereceklerini belirtti.

ANKARA, (DHA)-