TZOB / Bayraktar: Tarım-ÜFE'deki artış, yurt içi ÜFE'nin üçte birinde kaldı

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım üretici fiyatları endeksindeki (Tarım-ÜFE) fiyat artışının, yurt içi üretici fiyatları endeksindeki (Yİ-ÜFE) fiyat artışının üçte birinde kaldığını belirterek, “Eylül ayında yurt içi ÜFE’deki artış yüzde 46.15’i bulurken, tarım-ÜFE yüzde 16.09’da kaldı” dedi.

Aylık enflasyonun tarım-ÜFE’de yüzde 3.68, yurt içi ÜFE’de ise yüzde 10.88’e ulaştığına dikkat çeken Bayraktar, geçen yıl Eylül ayına göre bir miktar fiyat artışı olsa da tarım-ÜFE’deki artışın diğer enflasyon verilerine göre sınırlı düzeyde kaldığının altını çizdi ve ekledi:

“Eylül ayında TÜFE’deki aylık yüzde 6.30, yıllık yüzde 24.52 ve gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık yüzde 6.40, yıllık yüzde 27.70’lik artışlar bile tarım ÜFE’nin çok üzerinde gerçekleşti.

“Eylül ayında TÜFE, yurt içi ÜFE ve gıda ve alkolsüz içeceklerde hızlı bir artış olmasına karşın, tarım-ÜFE’de bu görülmedi, artış makul düzeyde kaldı. Ağustos ayında ise tarım-ÜFE aylık bazda yüzde 1.91, yıllık bazda yüzde 15.31 düzeyindeydi ve yıllık artış 0.78 puanı ancak buldu.”

“Çiftçimiz istikrarlı bir gelir elde edebilmeli”

Enflasyon mağduru çiftçinin ürettiği ürünlerdeki fiyat artışının hem gıda hem tüketici hem de üretici fiyatlarının çok altında kaldığını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiftçimizin ürettiği ürün değerinden alıcı bulamazken, tüketici çok yüksek fiyatlarla ürün alabiliyor. Hem çiftçimiz hem tüketicimiz mağdur oluyor. Hem çiftçimiz istikrarlı bir gelir elde edebilmeli hem de tüketicimiz makul fiyatlarla ürün tüketebilmelidir. Bunun yolu da ekonomik örgütlenmeden, tarladan markete olan zincirin kısaltılmasından, üretici-market fiyat makasının daraltılmasından geçiyor. Çiftçimizin tarlada kalabilmesi için girdi fiyatları makul düzeylere çekilmeli, daha fazla desteklenmelidir.”

