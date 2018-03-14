TZOB/ Bayraktar: Tarım ÜFE'de enflasyon yüzde 9'un altında

İstanbul, 14 Mart (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım, ormancılık ve balıkçılık üretici fiyatları endeksinde (Tarım ÜFE) enflasyonun yüzde dokuzun altına indiğini bildirerek, “Kasım ayında yüzde 17.95’e kadar çıkan tarımda üretici fiyatları endeksi artışı, Şubat ayında yüzde 8.98’e geriledi” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, geçen yıldan farklı olarak tarım ÜFE’de enflasyonun gerileme eğilimini sürdüğünü belirtirken, 2017 yılının Ocak ayında yüzde 6.03 olan tarım ÜFE’nin, Şubat ayında yüzde 8.60’a, Mart ayında yüzde 14.05’e, Nisan ayında yüzde 16.94’e çıktığı bilgisini verdi. Tarım ÜFE artışının, Temmuz ayında yüzde 8.67’e kadar geriledikten sonra Kasım ayında yüzde 17.95’e kadar yükseldiğine işaret eden Bayraktar, bu yıl Ocak ayında yüzde 9.69, Şubat ayında yüzde 8.98 olarak gerçekleştiğini ve düşüş eğiliminde olduğunu vurguladı.

Bayraktar, 5 Mart 2018 tarihinde açıklanan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verilerine göre gıda ve alkolsüz içeceklerde görülen aylık artışın yüzde 2.24 olduğunu ve genel TÜFE’nin yüzde 0.73 arttığına dikkat çekerek, “Şubat ayı itibarıyla TÜFE’de genel enflasyon yıllık bazda yüzde 10.26, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 10.27 ile çift hanelerde olmasına karşın, tarım ÜFE’de enflasyon yüzde 9’un altına inmiş durumda. Aynı ay yurtiçi ÜFE ise aylık bazda yüzde 2.68, yıllık bazda yüzde 13.71 düzeyinde.

Ocak ayında yüzde 1.62 artan tarım ÜFE’deki artış, Şubat’ta yüzde 0.86 ile birin altına indi. Yıllık bazda da yüzde 9.69’dan yüzde 8.98’e geriledi.

Ormancılık ve balıkçılık çıkarıldığında tarımdaki enflasyon aylık bazda yüzde 0.57, yıllık bazda yüzde 8.16’ya geriliyor. Ormancılık ürünlerinde aylık enflasyon yüzde 2.97, yıllık enflasyon yüzde 31.51, balıkçılık ürünlerinde aylık enflasyon yüzde 9.13, yıllık enflasyon yüzde 21.77 düzeyinde bulunuyor” dedi.

Enflasyonla mücadeleye çiftçinin köstek olmadığını, tam tersine destek olduğunu verilerin net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Her ayın başında üretici market fiyatlarını ve tarladan rafa fiyat farklarını açıklıyoruz. Orada da görülüyor. Çiftçimiz bire üretirken, tüketicimiz üçe dörde hatta kimi üründe beş altıya satın alabiliyor. Burada suç çiftçimizin değil. Çiftçimiz, gecesini gündüzüne katarak, mücadele ederek, makul fiyatlarla ürününü üretiyor. Tek istediğini, emeğinin karşılığını almak, makul bir fiyatla ürününü elden zamanında çıkarmak. Biz, üretici de istikrarlı, sürdürülebilir bir gelir elde etsin, tüketici de makul fiyatlarla ürün tüketsin istiyoruz. Bunun yolu ekonomik örgütlenmeden, idari ve mali açıdan güçlü ve fonksiyonel üretici birliklerinden, kooperatiflerden geçiyor. Bu sağlanırsa enflasyonda da kalıcı düşüş olur.”