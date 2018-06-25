T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TZOB / Bayraktar: Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı

Ayşegül Acar / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin "demokratik olgunlukla gerçekleştirildiğini" söyledi ve "Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmal

25 Haziran 2018 14:44

Ayşegül Acar / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin \"demokratik olgunlukla gerçekleştirildiğini\" söyledi ve \"Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı\" çağrısı yaptı.
Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin bir açıklamasında şöyle dedi:
\"Millet iradesi, büyük bir katılımla sandığa yansımış, örnek bir demokratik olgunlukla seçimler gerçekleştirilmiştir. Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke menfaatlerine odaklanmalıdır. İlk turda çoğunluğun oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Meclis\'e girme başarısı gösteren 600 milletvekilini tebrik ediyorum.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayşegül AcarHaziran DHATürkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB Genel BaşkanıBayraktar CumhurbaşkanıMilletvekili Genel SeçimlerineCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanıMeclis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24