TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımda enflasyon tek haneye düştü

İstanbul, 14 Şubat (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda ve alkolsüz içeceklerin ardından tarım üretici fiyatları endeksinde (Tarım ÜFE) de enflasyonun tek haneye düştüğüne dikkat çekti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, “Tarım ÜFE’de enflasyon Aralık ayına göre, 6.78 puan azalmayla yüzde 16.47’den yüzde 9.69’a indi. Hesaptan 2017 yılı Ocak ayında yaşanan aylık yüzde 9.51’lik tarım ÜFE enflasyonun çıkması nedeniyle böyle keskin bir düşüş oldu” dedi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerin ardından tarım ÜFE’de de enflasyonun normal seyre girdiğini ve genel TÜFE’nin ardında kaldığını belirten Bayraktar, Ocak ayında, 2017 Aralık ayına göre, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.04, ormancılık ürünlerinde yüzde 17.34, balıkçılıkta yüzde 11.37 artış olduğunu, ana gruplardan çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.05, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.32 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 1.71 azalış görüldüğünü vurguladı.

Bayraktar, alt tarım gruplarından turunçgillerin yüzde 8.53, canlı sığırlar ve bunlardan elde edilen işlenmemiş sütün yüzde 1.65 azalış, çeltiğin yüzde 9.31, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerin yüzde 5.35, lifli bitkilerin yüzde 2.60, yağlı meyvelerin yüzde 1.49 arttığını belirtti.

2017 Ocak enflasyonu devre dışı kalınca

Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık yüzde 6.37, tarım ÜFE’de yüzde 9.51’lik enflasyon rakamın devre dışı kaldığını bildiren Bayraktar, şöyle açıkladı:

\"Yıllık enflasyonda hesaptan 2017 yılı Ocak enflasyonu çıkınca, gıdada enflasyonu 5.03 puan azalmayla yüzde 13.79’dan yüzde 8.76’ya inmişti. Aynı şekilde hesaptan 2017 yılı Ocak ayında görülen aylık yüzde 9.51’lik tarım ÜFE enflasyonun çıkması nedeniyle tarım ÜFE’de de enflasyon Aralık ayına göre 6.78 puan azalmayla yüzde 16.47’den yüzde 9.69’a inildi ve keskin bir düşüş yaşandı. Hem tarım ÜFE’de hem gıda ve alkolsüz içeceklerde 2018 yılına tek haneyle girildi ama TÜFE’de yüzde 10.35 ile çift hanenin altına inilmedi.”

“Enflasyonun nedeni yalnızca tarım ve gıda değil”

Enflasyonla mücadelenin topyekûn yapılması gerektiğini, sadece gıdaya veya tarıma odaklanmanın sorunu çözmediğine dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Tarım ÜFE’de aylık enflasyon yüzde 1.62, yıllık enflasyon yüzde 9.69 oldu. Sadece tarım ve avcılık ürünlerini dikkate aldığımızda aylık enflasyon yüzde 1.04, yıllık enflasyon yüzde 9.08’e kadar iniyor. Ormancılık ve balıkçılık ürünleri tarım ÜFE enflasyonunu yüzde 9.08’den yüzde 9.69’a yükseltiyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık enflasyon yüzde 1.67 iken, yıllıkta yüzde 8,76’ya inmiş durumda. Hal böyle olunca genel TÜFE enflasyonunun yüzde 10,35 olmasının sebebi sadece tarım ve gıda değildir. Başta ulaştırma olmak üzere, ev eşyası, giyim ve ayakkabı, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler, eğitim ana harcama gruplarında genel TÜFE’nin üzerinde yıllık artış yaşanırken, gıdada enflasyon genel TÜFE’nin altında kalmıştır.”