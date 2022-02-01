TZOB Başkanı Bayraktar: Ocak ayında, markette 43 ürünün 37'sinde fiyat arttı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ocak ayında, markette 43 ürünün 37'sinde fiyat artışı, 5'inde fiyat azalışı görüldü. Üreticide ise 35 ürünün 19'unda fiyat artışı, 5'inde fiyat azalışı meydana geldi. Üreticide 11 üründe fiyatlar değişmezken, markette 1 ürünün fiyatı değişmedi” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 2022 Ocak ayına üretici-market fiyat farkını açıkladı. Buna göre, ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı. Ocakta üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 339,50 ile elmada görüldü.

Elmadaki fiyat artışını yüzde 293,65 kuru soğan, yüzde 287,10 portakal, yüzde 236,19 yeşil mercimek, yüzde 224,04 marul ve yüzde 222,38 nohut takip etti. Elma 4,4 kat, kuru soğan ve portakal 3,9, yeşil mercimek 3,4 kat, marul ve nohut 3,2 kat, limon ve kuru üzüm 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

4.5 kat artış

Üreticide 2 lira olan elma 8 lira 79 kuruşa, 63 kuruş olan kuru soğan 2 lira 48 kuruşa, 1 lira 55 kuruş olan portakal 6 liraya, 8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimek 27 lira 50 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 6 lira 74 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 27 lira 8 kuruşa, 2 lira olan limon 6 lira 14 kuruşa satıldı.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ocak ayında, markette 43 ürünün 37'sinde fiyat artışı, 5'inde fiyat azalışı görüldü. Üreticide ise 35 ürünün 19'unda fiyat artışı, 5'inde fiyat azalışı meydana geldi. Üreticide 11 üründe fiyatlar değişmezken, markette 1 ürünün fiyatı değişmedi” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün, marketlerde sivri biber, üreticilerde maydanoz olurken, marketlerde ve üreticide fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan oldu. Pirinçte ise fiyat değişimi yaşanmadı.”

"Hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açtı"

Bayraktar, fiyatlardaki değişimin nedenine bağlı olarak, ocak ayında hava sıcaklıklarının normallerinin altında gerçekleşmesi ve ülke genelinde kar yağışlarının fazla olmasına bağladı.

Kar yağışları nedeniyle yurdun pek çok yerinde üreticinin tarlasına giremediğine, ürünlerin kar altında kaldığına ve hasadın zorlaştığına dikkat çeken Bayraktar,

“Salatalık, kabak, yeşil fasulye, biber, domates, patlıcanda içinde bulunduğumuz dönemde arz örtü altından sağlanmakta olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte bitki gelişiminin yavaşlamasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açtı.

Kışlık sebzelerden ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar gibi ürünlerde de düşük hava sıcaklıkları nedeniyle ürünlerin yavaş gelişmesinin yanı sıra, tüm ülkemizi etkisi altına alan düşük hava sıcaklıklarının kışlık sebzeleri olumsuz etkilemesi de fiyatlarda artışa yol açtı” diye konuştu.

Son günlerde yaşanan soğuklar nedeniyle bazı bölgelerde narenciye ürünlerinin dondan etkilendiğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

“Çiftçi bahçelerde nöbet tutuyor. Üreticideki fiyat artışı mandalina çeşidi farklılığından kaynaklanıyor. Mandalina da erkenci çeşitlerden sonra şuanda geçci çeşit w-murcott çeşidi daha çok piyasa da bulunmaktadır. Mandalina da geçen ay ve bu ay çeşitlerin hasadının farklı olması sebebiyle fiyatlar yükselmiş gibi görünüyor.”