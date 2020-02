TZOB Başkanı Bayraktar: Bilgi olmadan üretmek mümkün değildir

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda da bilgiye ulaşmanın yolunun eğitimden geçtiğini bildirerek, \"Bilgi olmadan üretmek mümkün değildir. Faaliyet gösterdiği konuda yeterli bilgiye sahip çiftçi her zaman diğer çiftçilere göre daha avantajlıdır. Ziraat fakültelerinde verilen eğitimin kalitesindeki artış çiftçilerimize olumlu yansıyacaktır\" dedi.

Bayraktar, 10 Ocak 1846 tarihinde Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasıyla başlayan tarım öğreniminin 173’ncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1980 yılında 5 olan Ziraat Fakültesi sayısının günümüzde 40’ı aştığını belirtti. Bazı ziraat fakültelerinin uygulama alanı olmadığına dikkati çeken Bayraktar, \"Ne yazık ki bu fakültelerimizde dersler nazari olarak işlenmekte ve bu durum kaliteyi önemli ölçüde düşürmektedir\" diye konuştu.

\'ÖDENEN TARIM DANIŞMANLARI MAAŞI YETERSİZ KALMIŞTIR\'

Ziraat fakültesi mezunu genç mühendislerin mesleklerini icra etmekte zorlandığına vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

\"On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır. Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarının bazı birimleri hem yeterli kadroyla çalışmakta hem de ziraat mühendisleri, evrak yükü ve Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı işlemleri ile uğraşmakta, sahaya çıkamadıkları için asli görevini yerine getirememekte, üreticiye yeterince hizmet edememektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Ziraat Odalarında ve üretici birliklerinde çalışan danışmanlar ve serbest çalışan danışmanları tarım danışmanlığı kapsamında desteklemesi çok yerinde bir karardır. Bu kapsamda sadece Ziraat Odalarında 460 tarım danışmanı istihdam edilmektedir. Brüt asgari ücret yüzde 26,1 artışla 2 bin 558,4 liraya çıkmıştır. Buna karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında verdiği destekle ödenen tarım danışmanları maaşı yetersiz kalmıştır. Desteğin yetersizliği ilgiyi azaltmaktadır.\"

\'BİLGİ OLMADAN ÜRETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR\'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin eğitimlere ciddi anlamda önem verdiğini belirten Bayraktar, şunları söyledi:

\"Hızla gelişen bilimsel ve teknolojik imkânlar tarımı da etkilemektedir. Dünyada temel tarım ve gıda ürünlerinde üretim, tüketim ve ticaret dengeleri de hızla değişirken bu tür yenilikleri takip etmek ve çiftçiye aktarmak gereklidir. Bilgi olmadan üretmek mümkün değildir. Ziraat Odalarımızdaki teknik elemanlar ile çiftçilerimizin eğitimlerini her şeyin üzerinde tutuyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Türkiye genelinde, Ziraat Odalarımızda çalışan teknik elemanlar ve tarım danışmanları çiftçilerimize bire bir danışmanlık hizmeti vermektedir.\"

Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak Tarım ve Orman, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim Bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi kurumlar başta olmak üzere ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.