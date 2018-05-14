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Ekonomi

TZOB Başkan Vekili Gamzeli: Hükümet düşünüp bir daha fiyat versin

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) TÜRKİYE Ziraat Odası (TZOB) Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, TMO’nun hububat alım fiyatları ile ilgili, "Hükümetin düşünüp bir daha fiyat vermesini talep ediyoruz

14 Mayıs 2018 18:11

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) TÜRKİYE Ziraat Odası (TZOB) Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, TMO’nun hububat alım fiyatları ile ilgili, \"Hükümetin düşünüp bir daha fiyat vermesini talep ediyoruz. Maliyete göre fiyatlar geçen seneki fiyatlarla aynı\" dedi.
TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle basın açıklamasında bulundu.
Gamzeli, tarımın insanlık tarihi boyunca önemli bir sektör olduğunu belirterek şunları söyledi:
\"Arazilerin parçalı olması, sulama ve tarımsal örgütlenme gibi başlıca önemli sorunlarımız var. Tarımsal desteklerden alınan yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılmalıdır. Çiftçilerimizin 2 bin liranın üzerinde vadesi geçmiş vergi, tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik, sulama işletme ve bakım ücreti, su kullanım hizmet bedeli borçlarının desteklerden kesilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Tarımda kullanılan elektrik, tohum, fide ve ilaçtan alınan KDV sıfırlanmalı, elektrikteki enerji fonu ve TRT payı kaldırılmalıdır. Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektriğe tarımsal sulama abone grubu tarifesi uygulanmalıdır.\"
TMO’nun hububat alım fiyatlarına da değinen Gamzeli, \"Hükümetin düşünüp bir daha fiyat vermesini talep ediyoruz. Maliyete göre fiyatlar geçen seneki fiyatlarla aynı. Serbest piyasada piyasa geçen sene daha yükseklere çıkmıştı. Bu sene fiyatları devlet erkanı açıkladığı için üste çıkmayacak, bu fiyatlardan alınacak. Biraz daha düşünülüp ek bir fiyat daha verilmesini talep ediyoruz hükümetimizden\" dedi. 

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