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Spor

Tyson Gay'in kızı öldürüldü

Öldürülen Trinity Gay'in 200 metrede bölgesel şampiyonluğu vardı

17 Ekim 2016 11:16

ABD'li sprinter Tyson Gay'ın 15 yaşındaki kızı Trinity Gay, Kentucky eyaletinde silahlı çatışmanın ortasında kalarak yaşamını yitirdi.

Lexington Emniyeti'nden yapılan açıklamada olayın Cook Out adlı restoranın otoparkında yaşandığı bildirildi.

Gay, yerel tv kanalı Lex 18'e yaptığı açıklamada kızının ölümünü doğruladı. Gay, "Başaramadı. Çok şaşkınım. Güz tatili için daha yeni buraya gelmişti. İnanılmaz bir şey. Ne yaşandığı konusunda hiçbir fikrim yok" dedi.

Polis açıklamasında, Gay'in hastaneye özel bir araç tarafından götürüldüğü ve Kentucky Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

Lexington Emniyeti, memurlarının görgü tanıklarının iki araç arasında silahlı çatışma yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye gittiğini bildirdi. Polislerin araçlardan birini durdurduğu ve iki kişiyi sorguladığı aktarıldı.

Son 3 olimpiyatta yarışan, ABD'nin en önemli kısa mesafe koşucularından Tyson Gay, 2013'te doping testinin pozitif çıkması üzerine olimpiyat gümüş madalyasını kaybetmişti.

ABD 100 metre rekorunun sahibi Tyson Gay'in kızı Trinity de umut vadeden bir atlet olarak görülüyordu. Trinity Gay'in, 200 metrede bölgesel şampiyonluğu vardı. 

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