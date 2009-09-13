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Spor

Tyson Gay hayal kırıklığını attı

Selanik'te yapılan Dünya Atletizm Finali'nin ilk gününde erkekler 100 metrede ABD'li Tyson Gay birinci oldu.

13 Eylül 2009 03:00

Selanik'te yapılan Dünya Atletizm Finali'nin ilk gününde erkekler 100 metrede ABD'li Tyson Gay birinci oldu.

Dünya Atletizm Finali, Yunanistan'ın Selanik kentinde başladı. Erkekler 100 metrede ABD'li Tyson Gay 9.88'le Jamaikalı Asafa Powell'ın önünde birinci oldu.

Gay 9.88'le ilk sırayı alarak Dünya Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığını üzerinden attı. Jamaikalı Asafa Powell 9.90'la ikinci olurken üçüncülük 10.00'la Birleşik Amerikalı Darvis Patton'a gitti. 100 metre dünya rekortmeni Jamaikalı Usain Bolt, şampiyonanın ikinci günü 200 metrede koşacak.

Dünya Atletizm Finali'nin ilk gününde dallarında ilk sıraları alan isimler şöyle:

Bayanlar çekiç atma: Betty Heidler (Almanya) 72.03

Bayanlar sırıkla atlama: Yelena Isinbayeva (Rusya) 4.80

Bayanlar 3 bin engelli: Ruth Nyangau (Kenya) 9:13.43

Bayanlar uzun atlama: Brittney Reese (ABD) 7.08

Erkekler 400 engelli: Kerron Clement (ABD) 48.11

Erkekler 3 bin metre: Kenenisa Bekele (Etiyopya) 8:03.79

Erkekler disk atma: Virgilijus Alekna (Litvanya) 67.63

Bayanlar 100 engelli: Brigitte Foster-Hylton (Jamaika) 12.58

Erkekler yüksek atlama: Yaroslav Rybakov (Rusya) 2.34

Erkekler 400 metre: LaShawn Merritt (ABD) 44.93

Bayanlar 5 bin metre: Meseret Defar (Etiyopya) 15:25.31

Erkekler 3 adım atlama: David Girat (Küba) 17.45

Bayanlar cirit atma: Maria Abakumova (Rusya) 64.60

Bayanlar 1500 metre: Nancy Langat (Kenya) 4:13.63

Erkekler gülle atma: Christian Cantwell (ABD) 22.07

Bayanlar 200 metre: Allyson Felix (ABD) 22.29

Erkekler 800 metre: David Rudisha (Kenya) 1:44.85

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