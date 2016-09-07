Tyson Fury ile Vladimir Klitschko 29 Ekim'de karşılaşacak

Geçtiğimiz yıl Almanya'nın Düsseldorf kentinde karşı karşıya gelen Vladimir Klitschko ve Tyson Fury'nin rövanş karşılaşması 29 Ekim'de İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılacak.

İngiliz boksörün çalıştırıcısı ve amcası Peter Fury, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, namağlup Fury ile 40 yaşındaki eski dünya şampiyonu Klitschko'nun 29 Ekim Cumartesi günü İngiltere'nin Manchester kentinde unvan maçına çıkacağını açıkladı.



Fury ile Klitschko arasındaki rövanş müsabakasının daha önce 9 Temmuz'da yapılacağı duyurulmuş ancak İngiliz boksörün ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle karşılaşma ertelenmişti.



Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Esprit Arena'da geçen yılın kasım ayında yapılan ilk maçı, 12 raundun sonunda üç hakemin ortak kararıyla kazanan Fury, Klitschko'nun 11 yıllık dünya şampiyonluğunu sona erdirerek önemli bir başarıya imza atmıştı.



İki boksör arasında ilk maç öncesi yapılan anlaşma gereği, tarafların rövanş maçına çıkması gerekiyordu. Fury, Ukraynalı rakibini yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip olmuştu.



Kendisine meydan okuyan Ukraynalı Vyacheslav Glazkov'dan önce Klitschko ile rövanş karşılaşmasına çıkmayı kabul ettiği için IBF kemerini kaybeden 28 yaşındaki Fury, yaptığı 25 müsabakayı da kazanmayı başardı. Klitschko'nun ise 68 maçta 64 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunuyor.