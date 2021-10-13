Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya: Manchester'da yaşasam sorun olurdu!

Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury, Cristiano Ronaldo'yu kastederek "Bu şehir ikimize fazla" dedi.

Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korumayı başardı.

İkili ilk kez 2018'de karşılaşmış ve müsabaka beraberlikle tamamlanmıştı. 2020 Şubat'ındaki ikinci maç ise Fury'nin teknik nakavtıyla sonuçlanmıştı. Rakibini bir kez daha deviren "Çingene Kralı" lakaplı boksör, Cristiano Ronaldo hakkında da yorum yapmadan geçmedi.

Fury, Sun'a verdiği demeçte Portekizli yıldıza esprili dille sataştı ve şunları kaydetti:

"Ronaldo Old Trafford'a döndüğü için çok mutluyum. Ama bu şehir ikimize fazla. Manchester'da yaşasaydım bu bir sorun olurdu. Neyse ki Morecambe'deki otoyolun bir saat uzağındayım. Arada epey mesafe var."

"Benimle dövüşmek zorunda kalanlara üzülüyorum"

Manchester United tutkusuyla bilinen Tyson Fury, ringlerde ise kendisiyle dövüşenlere üzüldüğünü söyledi.

"Benimle dövüşmek zorunda kalan herkes için üzülüyorum. Çağımın en iyi dövüşçüsü benim. Tarihteki herhangi biri dövüşçüyü yenebileceğime inanıyorum."