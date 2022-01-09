T24 LogoT24 Logo
Spor

Tymoteusz Puchacz, imza için Trabzon'a geldi

Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor

09 Ocak 2022 21:43

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında Trabzon Havaalanı'na gelen oyuncuyu, az sayıda bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

trabzonsporyenitransferTymoteusz Puchacztrabzonageldi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24