Tyler Boyd, Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ABD'li futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak.''