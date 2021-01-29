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Spor

Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kadroya geri dönüyor

29 Ocak 2021 10:39

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Beşiktaş, sezon başında yabancı sınırlaması nedeniyle liste dışında bıraktığı Tyler Boyd'u tekrar kadroya dahil ediyor.

Süper Lig'de yeni sezona siyah-beyazlı forma altında başlayan ve çıktığı 4 karşılaşmada 1 gole imza atan Amerikalı kanat oyuncusu, Rachid Ghezzal transferinin ardından liste dışında kalmıştı.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile antrenmanlara çıkan Boyd, TFF'nin yabancı oyuncu kotasını 16'ya çıkarmasının ardından takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Tyler Boyd, siyah-beyazlıların 31 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı mücadelede geniş kadroda yer alacak.

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