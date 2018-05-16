T24 LogoT24 Logo
Spor

TYF Türkiye Şampiyonası Didim'de

İZMİR, (DHA) Yelken Federasyonu'nun Didim Yat ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde, Spor Toto ve Didim Belediyesi'nin destekleriyle düzenlediği Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı

16 Mayıs 2018 15:47

İZMİR, (DHA)

Yelken Federasyonu\'nun Didim Yat ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde, Spor Toto ve Didim Belediyesi\'nin destekleriyle düzenlediği Türkiye Şampiyonası, Didim\'de başladı. Optimist ve laser sınıflarında yapılan yarışlarla start alan şampiyonaya optimist sınıfında 58 kulüpten 412 sporcu, laser sınıfında ise 51 kulüpten 159 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonanın ilk haftası 19 Mayıs tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek, ikinci haftada 420, 470, RS:X, Techno 293 ve RS:One sınıflarında sporcular sahneye çıkacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Yelken Federasyonu Didim YatYelken KulübüSpor TotoDidim BelediyesiTürkiyeDidimOptimistMayısRSX TechnoRSOneFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24