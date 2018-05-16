TYF Türkiye Şampiyonası Didim'de

İZMİR, (DHA)

Yelken Federasyonu\'nun Didim Yat ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde, Spor Toto ve Didim Belediyesi\'nin destekleriyle düzenlediği Türkiye Şampiyonası, Didim\'de başladı. Optimist ve laser sınıflarında yapılan yarışlarla start alan şampiyonaya optimist sınıfında 58 kulüpten 412 sporcu, laser sınıfında ise 51 kulüpten 159 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonanın ilk haftası 19 Mayıs tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek, ikinci haftada 420, 470, RS:X, Techno 293 ve RS:One sınıflarında sporcular sahneye çıkacak.

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