-TYB'NİN 2010 YILI ÖDÜLLERİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) ''2010 yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri''ne değer bulunanlar açıklandı. TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, 2011 yılının, birliğin 33. kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. TYB'nin faaliyet ve çalışmalarıyla Türkiye'deki diğer sivil kuruluşlara önderlik ettiğini ifade eden Yavuz, birliğin daima örnek alındığını belirtti. Birliğin 30 yıldır sürdürdüğü ''yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını'' seçme faaliyetini dün tamamladıklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti: ''Önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye genelinde edebiyat, fikir ve yayın alanıyla ilgili değerlendirmeler, geniş katılımlı bir heyet tarafından tarafsız ve kapsayıcı şekilde yapılmıştır. Ödüller talip olanlara değil, ödüllendirilmesi gerekenlere verilmeye çalışılmıştır. Amacımız, edebiyata ve kitaba karşı ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada sanat ve tefekkürü öne çıkarmaktır.'' Ödüllerin hakkaniyet ve liyakat esasına göre değerlendirilerek tespit edildiğini bildiren Yavuz, ödülleri nisanda vermeyi planladıklarını kaydetti. Yavuz'un verdiği bilgiye göre, ''2009 yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri''ne değer bulunanlar şöyle: ''Hikayede 'Muhtemel Menkıbeler' ile Mehmet Harmancı, şiirde 'Gerekli Açıklama' ile Hayriye Ünal, romanda 'Lal' ile Ayşe Kara, denemede 'Ejderha ve Kelebek' ile Ali Ural, fikirde 'Darbe Yargısının Sonu' ile Osman Can, araştırmada 'İkinci Parti' ile Cemil Koçak, incelemede 'Osmanlı Romanının İmkanları Üzerine' ile Şeyda Başlı, dilde 'Türkçenin Derin Yapısı' ile Efrasiyap Gemalmaz, edebi tenkitte 'Dirim Kurgu' ile Murat Üstünbal, biyografide 'Tarihin Alacakaranlığında' ile Ali Birinci, tiyatroda 'Kerbela' ile Ali Berktay, çocuk edebiyatında Birdirbir Dergisi, basın fikirde Star'dan Mahir Kaynak, basın fıkrada Yeni Akit'ten Mustafa Özcan, basın röportajda Zaman'dan Salih Zengin, dergi yayıncılığında Türk Edebiyatı Dergisi, elektronik yayıncılıkta Haber Kültür, televizyon programında TRT'deki 'Ömür Dediğin' ile Osman Gökmen, sinemada 'Bal' filmiyle Semih Kaplanoğlu, televizyon belgeselinde TRT'deki 'Ali Adnan' ile Cengiz Göktaş, halk kültüründe ''Diaspora, Kimlik ve Müzik'' eseriyle İlhan Ersoy, şehir kitaplarında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, kamu yayıncılığında Mardin Valiliği, özel yayıncılıkta Okur Kitaplığı.'' Türkiye Yazarlar Birliği'nin üstün hizmet ödülleri ise Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. Şerif Mardin ile Nevzat Kaya'ya verilecek.