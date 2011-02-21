TYB'den yayıncılığı tehdit edenlere kınama

T24 - Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), son günlerde kitap, dergi vb. yayınların kitapçı raflarından okuyucuya ulaşmasını kısıtlamaya ve engellemeye yönelik girişimlerle ilgili olarak bir bildiri yayınladı.

TYB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;



Son günlerde basına da yansıyan ve okurların tepkilerine de neden olan; kitap, dergi vb yayınların kitapçı raflarından okuyucuya ulaşmasını kısıtlamaya, engellemeye yönelik tutum ve davranışlar nedeniyle "Düşünce, ifade ve yayınlama özgürlüğü" konusundaki görüş ve tavrımızı bir kez daha yinelemek istiyoruz.



Türkiye Yayıncılar Birliği, bugüne kadar düşünceyi ifade, yazarlarımızın yazma ve yaratma; yayıncılarımızın yayma; halkımızın bilgi edinme ve okuma özgürlüklerine getirilen / getirilecek olan her türlü kısıtlamanın, engellemenin karşısında olmuştur.



Gerçek demokrasinin karşıt fikirlerin serbestçe ifade edildiği, insanların beğenmeseler dahi bu görüşleri hoşgörü ile karşıladıkları bir rejim olduğuna inanıyor: bu nedenle yazarlar ve yayıncılar olarak "düşünce ifade özgürlüğüne" ve buna bağlı olarak "yazma, yayınlama ve yayma özgürlüğüne" yaşamsal bir önem veriyoruz.



İnsanlarımızın yazma, yaratma ve bunları yazılı ve şifahi olarak başkalarına iletme özgürlüklerine getirilen her türlü kısıtlama, baskı ve engellemeye karşı çıkıyor; tamamen yasal biçimde tüm Türkiye'de satışa sunulan kültürel bir ürünün üzerine 'yasadışılık' gölgesini düşürmenin en hafif deyimle haksızlık olduğunu düşünüyoruz.



Yayıncılar tarafından satışa sunulan kültürel bir üründe eğer bir suç unsuru varsa bunun yasalarımızın öngördüğü bir şekilde yasal yollardan çözümü gerekmektedir. Baskı, tehdit gibi yöntemlerin gerçek demokrasi ile bağdaşmadığını bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.





Türkiye Yayıncılar Birliği bu açıklamayı neden yaptı?





- Geçtiğimiz ay Metis Yayınları tarafından yayınlanan "Irkçılığa, Ayrımcılığa ve Nefret Suçlarına Karşı 2011 Ajandası"nın müşterilerinin "haklı" hassasiyetlerini gerekçe göstererek raflardan çeken Nezih Kitabevi, sansür mekanizmasını işleten ilk adımı atmış oldu.



- Nezih Kitabevi'nin attığı bu adım HEPAR'lı gençlerin Kabalcı Kitabevi'ni ve İstiklâl Kitabevi'ni, ajandanın satılmasını gerekçe göstererek tehdit etmesini beraberinde getirdi.



- Son olarak D&R Kitabevi, Bir+Bir Dergisi'nin Şubat sayısında İstiklâl Marşı ile dalga geçildiğini ve müşterilerinin "hassasiyetlerini" gerekçe gösterdi ve derginin derhal raflardan çekilmesi kararını aldı.







