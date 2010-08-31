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Politika

TYB DE "EVET" DİYOR ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 15:44

-TYB DE "EVET" DİYOR ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Sivil toplum kuruluşları 12 Eylül'de yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna yönelik görüşlerini açıklamaya devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Vakfı Başkanı Mehmet Doğan ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, Anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de yazarların darbelerden, düşünce ve ifade hürriyetini kısıtlayan anayasa hükümlerinden ötürü çok sıkıntı çektiği, bu baskıcı ve acılı dönemin 12 Eylül darbesinin 30. yıl dönümünde halkın oylarıyla sona erdirilebileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Darbeler bir taraftan alkışçı ve bugüne iz bırakmayan yandaş sahte yazarlar üretti, diğer taraftan gerçek yazarlar, edebiyat ve düşünce adamları takibata uğradı, bir çoğu cezalandırıldı. Anayasa değişikliği, Türkiye'nin darbe zeminini zayıflatan, temel hakları genişleten, ideolojik hukukun tarafgirliğini ortadan kaldıran muhtevasıyla 'evet'i hak ediyor. Denilebilir ki Türkiye'nin yakın tarihinde düşünceleri yüzünden cezalandırılmamış, hapse düşmemiş, gadre uğramamış bir tek yazar yoktur. Düşünce ve ifade hürriyetinin ne anlama geldiğini en iyi bu ülkenin yazarları bilir. Bu utanç verici karanlık dönemin kapanmak üzere olmasından memnuniyet duyan yazarlar, Anayasa değişikliğine 'evet' diyor." -ŞEHİR PLANCILARI ODASI- TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada ise referandumla geçmiş yıllarda çok sayıda maddesinde değişiklik yapılarak varlığı korunmuş 1982 Anayasası'nın 26 maddesinde daha "amaca yönelik değişiklik yapılarak darbe anayasasının varlığını sürdürmesinin amaçlandığı" ifade edildi. Açıklamada, "Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, bir yandan 12 Eylül Anayasasına 'hayır' derken, diğer yandan 'yandaş' ve 'sadık' bir yargı yaratma arayışına karşılık gelen, iktidarın çıkar ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan AKP anayasasına da 'hayır' diyoruz" görüşlerine yer verildi.

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