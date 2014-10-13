Twitter'la da para gönderilebilecek

Mikro blog Twitter üzerinden para gönderme servisi kullanıma sunuluyor. Bir Fransız bankası ile işbirliği yapan şirket, Twitter mesajları ile para gönderme hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Son yıllarda etki alanlarını geliştiren sosyal ağlar şimdi de farklı alanlara yönelmeye başladı. Gelirlerini artırmak isteyen sosyal ağ Twitter, para gönderme servisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Reuters’in haberine göre, Fransa'nın ikinci en büyük bankası olan BPCE ile işbirliği yapan Twitter, mesaj yardımı ile para transferi yapacak. Banka müşterileri Twitter üzerinden ulaştıkları müşteri temsilcileri yardımı ile para transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Konuyla ilgili olarak haber ajansı Reuters'a açıklama yapan bankanın kısa mesaj ile para gönderme servisi S-money'nin başındaki isim olan Nicolas Chatillon, Fransa'daki Twitter kullanıcılarının 'basit bir tweet ile banka hesaplarına ait detayları paylaşmadan para transferi yapabileceklerini' söyledi.

Konuyla ilgili detaylar açıklanmazken servisin ne zaman kullanıma sunulacağı bilgisi de verilmedi. Ancak Twitter üzerinden mesajla para transferi yapmak beraberinde güvenlik açıklarını da getiriyor. Kullanıcının hesabının ele geçirilmesi, müşteri temsilcisinin hesabının ele geçirilmesi ya da benzeri durumlarda ne gibi güvenlik önlemlerinin alınacağı bilinmiyor.