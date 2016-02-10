T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Twitter'ın zaman tünelinde değişiklik

Twitter bir süredir tepki çeken yeni zaman tüneli modelini uygulamaya başlıyor.

10 Şubat 2016 21:20


Twitter, tweetlerin kronolojik sıra yerine kullanıcıların ilgi alanlarına göre sıralandığı yeni 'timeline' modelini uygulamaya başlıyor. Twitter, bu yeniliği çarşamba günü resmi blog sayfasında duyurdu.

Twitter'in daha önce test amacı ile belirli bir grubun kullanımına sunduğu yeni zaman tüneli, kullanıcıların tepkisini çekmiş, yeni 'timeline'dan hoşlanmayan kullanıcılar, Twitter'i Facebook'a benzemekle eleştirmişti.

Facebook da paylaşımların kronolojik olarak yansıdığı zaman tünelini zamanla 'En yeni' ve 'Başlıca' paylaşımların yansıdığı bir modele çevirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TwitterTwitter FacebookDeutsche Welle Türkçe dpa ET/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24