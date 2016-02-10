Twitter'ın zaman tünelinde değişiklik



Twitter, tweetlerin kronolojik sıra yerine kullanıcıların ilgi alanlarına göre sıralandığı yeni 'timeline' modelini uygulamaya başlıyor. Twitter, bu yeniliği çarşamba günü resmi blog sayfasında duyurdu.

Twitter'in daha önce test amacı ile belirli bir grubun kullanımına sunduğu yeni zaman tüneli, kullanıcıların tepkisini çekmiş, yeni 'timeline'dan hoşlanmayan kullanıcılar, Twitter'i Facebook'a benzemekle eleştirmişti.

Facebook da paylaşımların kronolojik olarak yansıdığı zaman tünelini zamanla 'En yeni' ve 'Başlıca' paylaşımların yansıdığı bir modele çevirmişti.