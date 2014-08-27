Twitter'ın Türkiye bürosunu açması zaman alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Twitter temsilcileri, Türkiye'de ofis açılması konusunun gündemlerinde olduğunu, ancak bunun zaman alacağını belirterek, ikili işbirliğinde kaydedilen aşamanın, ofis açılması hususunu teşvik edeceğini ifade etmiştir" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, Twitter ile ilgili olarak daha önce başlatılan çalışmalar kapsamında üçüncü toplantının dün BTK İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapıldığı belirtildi.

Toplantıya BTK Başkanı Tayfun Acarer ve Kurul Üyesi Ömer Fatih Sayan ile Twitter yetkilileri ve Erişim Sağlayıcıları Birliği temsilcilerinin katıldığı bildirilen açıklamada, "Toplantıda, Twitter tarafından Türkiye'de ofis açılması, mahkeme kararlarının uygulanması, Türkçe destek hattı, buzlama işlemi ve sahte hesaplardan korunmak amacıyla hesapların doğrulanması konuları görüşülmüştür.

Twitter temsilcileri, Türkiye'de ofis açılması konusunun gündemlerinde olduğunu, ancak bunun zaman alacağını belirterek, ikili işbirliğinde kaydedilen aşamanın, ofis açılması hususunu teşvik edeceğini ifade etmiştir" denildi.

Açıklamada, BTK yetkililerinin ofis açılmasının önemine değindiğinin altı çizilerek, özellikle iletişim konusunda mesafe kaydedilmesine rağmen, çok sayıda teknik konunun olduğunu ve bu hususların ancak Türkiye'de açılacak ofis marifetiyle çözümlenebileceğini vurgulandığı kaydedildi.

Türk Mahkemelerince alınan "Erişim Engelleme Kararları" ile ilgili olarak, yürütülen görüşmeler neticesinde erişim engelleme kararlarının büyük ölçüde Twitter tarafından uygulandığı belirtilen açıklamada, Türkiye tarafından bu husustaki memnuniyetin dile getirildiği ifade edildi.