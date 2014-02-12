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Bilim / Teknoloji

Twitter'ın tasarımı baştan aşağı yenileniyor

Kısa bir süre önce yeni tasarıma geçen Twitter, bu kez kullanıcılarını şaşırtacak kadar köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni tasarımdaki Facebook esintisi dikkat çekiyor

12 Şubat 2014 13:58

Mikroblog sitesi Twitter kısa bir süre önce yeni tasarımını yayına almaya başlamıştı. Kademeli olarak tüm hesaplar yeni tasarıma geçti. Yeni tasarımla birlikte gelen en büyük özellik de görsellerin biraz daha büyümesi ve Twitter’ın web uygulamasının, Twitter’ın en iddialı olduğu mobil sürümüne biraz daha benzer yapılandırılmasıydı.

Mashable’da yer alan bir habere göre Twitter bu sefer tasarımını baştan aşağı değiştirecek tasarımın testlerine başladı.

Mashable’da yer alan haberde yeni tasarımın görselleri de paylaşıldı. Burada Facebook’tan ciddi esinlenmeler görürken, görsellerin daha da büyüdüğünün ve profil sayfalarının neredeyse baştan aşağı yenilendiği görülüyor. Twitter’daki header alanı biraz daha genişliyor ve Facebook’taki kapak fotoğrafının benzeri geniş bir alan geliyor.

Yeni tasarımdaki profil sayfalarında tweet’ler, takip edilenler/edenler, favoriler gibi alanlar da sekme tarzında tasarlanmış.  Bunun yanı sıra buradaki sekmelerde ‘Fotoğraflar/Videolar’ alanı da ilk bakışta dikkat çekiyor.

Üst menü son tasarımla aynı kalırken, profil sayfalarında sol menüde kullanıcıların detaylı profil bilgilerinin daha derli toplu olduğu da görülebiliyor. Yeni tasarımda dikkat çeken diğer bire detay ise profil sayfalarının kapak fotoğraflarında sağ alt köşede kullanıcının Twitter’a üye olduğu ilk tarihe de yer verilmiş olması.

 

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