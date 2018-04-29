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BBC Türkçe

Twitter'ın silmediği 'nefret söylemli tweetler' şirketin ofisinin önüne yazıldı

Alman mizahçı Shahak Shapira, nefret söylemi içeren tweetleri silmemekle suçladığı Twitter'ın Hamburg'daki ofisinin önüne bu tweetleri yazan bir eylem gerçekleştirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Alman mizahçı Shahak Shapira, nefret söylemi içeren tweetleri silmemekle suçladığı Twitter'ın Hamburg'daki ofisinin önüne bu tweetleri yazdığı bir eylem yaptı.

Shapira, nefret söylemiyle ilgili altı ay içinde 300 tweeti Twitter'a ilettiğini, ancak sadece dokuzuna şirketin cevap verdiğini söylüyor.

Yahudi olan Shapira'nın YouTube'a yüklediği videosunda ise 30 adet tweeti Twitter'ın Hamburg'daki ofisinin önüne yazdığı görülüyor.

Bu tweetlerin bazıları, "Almanya'nın İslam'a bir çare bulması gerek" ve II. Dünya Savaşı'nda Nazilerin altı milyon Yahudi'yi katletmesine referansla "Yahudileri gazlayalım" gibi ifadeler içeriyor.

Tweetlerin yazılı olduğu şablonlar ve sprey boyalarla binanın önündeki sokağa tweetleri yazdığı görülen videoda Shapira, "Eğer Twitter beni bunları görmem için zorluyorsa, ben de onları görmek zorunda bırakırım" diyor.

Komedyen bu tweetlerin "sadece hakaret ya da şaka değil, şiddet tehdidi içeren mesajlar olduğunu" vurguluyor.

Shapira aynı zamanda Twitter'dan dokuz tweetle ilgili olarak tweetlerin sitenin kurallarını ihlal etmediği yanıtını aldığını ve hiçbir tweetin kaldırılmadığını söylüyor.

#HeyTwitter etiketiyle kampanyasını başlatan Shapira'nın yüklediği videoda Twitter'ın ofisinin bulunduğu binanın hemen önündeki mesajların temizlendiği ancak sokaktakilere dokunulmadığı görülüyor.

Komedyen bu konuyla ilgili olarak videoda, "Bu Twitter'ın kapı önündeki sorunlarla ilgilenme ancak geri kalanına karışmama politikasına birebir uyuyor" yorumunda bulunuyor.

Almanya'da özellikle Nazilerin II. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlara ilişkin nefret söylemi çok hassas bir konu.

50 milyon euro para cezası verilmesini öngören planları onayladı.

Shapira o dönemde şikayet ettiği 150 mesajın yüzde 80'inin kaldırıldığını aktarıyor.

Twitter'ın Avrupa kamu politikası müdürü Karen White ise Reuters'a yaptığı açıklamada, 'son altı ay içinde Twitter'ın herkese uygun olması için yeni araçlar ve özellikler geliştirdiklerini' söylüyor.

Geçen yıla kıyasla 10 kat daha fazla tehdit içeren hesapla başa çıkıldığı da belirtiliyor.

Shapira daha önce de Berlin'de bulunan Yahudi soykırımı anıtında selfie çekilmesini eleştirmek amacıyla "Yolocaust" adını taşıyan bir kampanya gerçekleştirmişti.

12 tane selfie'nin arka planına soykırım görselleri montajlayarak, çekilen selfileri "aptalca ve uygunsuz" olarak nitelemiş, "insanların gerçekte ne yaptıklarını anlamalarını amaçladığını" söylemişti.

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