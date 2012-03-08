Twitter'ın kuşu 'Bozkurt' işareti yaptı!

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel internet sitesinin www.devletbahceli.com.tr adresinde devreye girdiğini bildirdi.

Devlet Bahçeli, twitter üzerinden takipçilerine gönderdiği mesajda devletbahceli.com.tr sitesinin 29 Şubat’tan itibaren yayında olduğunu anımsattı. Bahçeli’nin kişisel web sitesindeki ana sayfada eski Türk akıncılarının canlandırıldığı etkileyici bir illustrasyon yer alıyor. Ana sayfanın ilginç parçalaından biri de Larry olarak tanıtılan Twitter kuşunun “Bozkurt” işareti yapar halde çizilmiş illustrasyonu oldu.

radikal.com.tr'nin ANKA'yı kaynak gösterdiği haberine göre, ana sayfada Bahçeli’nin özgeçmişi ve kitaplarının tanıtıldığı bölümlere link veriliyor. “Fotoğraflar” bölümünde MHP liderinin siyasal çalışmaları, yurt gezileri ve vatandaşla iç içe sohbetlerinden anlar yer alırken, “Videolar” sekmesine geçişle Bahçeli’nin katıldığı çeşitli televizyon programları izlenebiliyor. Bahçeli’nin basın açıklamaları ve basın kuruluşları için uygun formatta fotoğrafları da siteye alındı. Vatandaşların MHP liderine mesajlarını yazabilecekleri bir web alanına ise “İletişim” sekmesiyle ulaşılıyor.