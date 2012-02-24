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Yaşam

twitter'ın kurucularından: tweet atarak çok vakit harcamayın

Stone, Twitter’da çok vakit geçirmenin, “sağlık açısında zararlı olduğunu” belirtti ve twit atıp okumak yerine başka şeylerle uğraşmalarını tavsiye etti.

24 Şubat 2012 13:12

T24 - Twitter’ın kurucularından ve yaratıcı yönetmeni olan Biz Stone, mikro blogun 500 milyon kullanıcısına, “tweet atarak çok vakit harcamayın” tavsiyesinde bulundu.
 
Kanada’nın Montreal kentinde katıldığı bir konferansta konuşan Stone, Twitter’da çok vakit geçirmenin, “sağlık açısında zararlı olduğunu” belirtti ve twit atıp okumak yerine başka şeylerle uğraşmalarını tavsiye etti. Yapılan araştırmalar, bazı kullanıcıların günde 12 saatlerini Twitter’da harcayabildiklerini göstermişti.

37 yaşındaki Stone, Twitter’ı bağımlılık haline getirmenin, siteyi kurma amaçları arasında bulunmadığını ifade ederek, “Bu bana sağlığa çok zararlı bir şey gibi görünüyor… Bir siteye girer ve orada ihtiyacınız olan şeyi bulduğunuz veya bir şeyler öğrendiğiniz zaman çıkarsanız. Ben bu tür kullanımdan hoşlanıyorum” dedi.

Twitter’in ilk hayata geçtiği dönemde birçok kişi tarafından başarısız bir girişim olarak görüldüğünü söyleyen Stone, "Tabi ki Twitter’a sıkça girmenizi istiyorum ama bunu sağlıklı bir şekilde yapın” dedi. Stone, 140 karakterli twitlerin karakter sayısını artırmak gibi bir planları olmadığını da sözlerine ekledi.

 

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