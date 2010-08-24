Twitter'ın Kraliçesi 'Lady Gaga'

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İnternet araştırma şirketi famecount.com'a göre Lady Gaga resmen Twitter’da en fazla takipçisi olan kişi. Takipçi sayısı 5.7 milyonu aşan şarkıcının en büyük rakipleri ise Britney Spears, Justin Beiber ve Ashton Kutcher.

Her yaptığı gibi, girdiği ‘twit’ler de olay olan Lady Gaga yine Twitter’dan ‘küçük yaratıklar’ dediği takipçilerine şöyle teşekkür etti: En yakın 5 milyon arkadaşıma teşekkürler, sizi de Twitter’ı da çok seviyorum.

Lady Gaga aynı zamanda 16 milyon hayranı ile Facebook’ta yer alan yaşayan ünlüler arasında en popüler olanı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’yı da geride bırakan şarkıcı şimdiden efsanevi yıldızlar Micheal Jackson ve Elvis Presley’in tahtına göz dikti.