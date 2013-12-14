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Bilim / Teknoloji

Twitter'ın gündemini Türkiye belirliyor

Twitter'da uluslararası haber alanında Türkiye, Suriye'den sonra en çok konuşulan ikinci ülke oldu

14 Aralık 2013 10:35

Türkiye, Twitter’da Suriye’den sonra uluslararası haber alanında ikinci sırada yer aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter 2013 yılını özetleyen bir rapor yayınladı.

Rapora göre 2013 yılının en çok konuşulan uluslararası konuları arasında Türkiye de yer aldı. Türkiye, ‘uluslararası haber’ alanında en çok konuşulanlar arasında Suriye’den sonra ikinci sıraya oturdu.

Türkiye ve Suriye dışında Hollywood aktrisi Angelina Jolie ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco en çok konuşulanlar arasına girdi. Gezi Parkı protestolarının listeye girmemesi dikkat çekti. Raporda yılın en popüler tweetlerine de yer verildi. Birinciliği Glee dizisinin oyuncularından Lea Michele’in rol arkadaşı Cory Monteith’in ölümü üzerine yazdığı tweet aldı. Michele’in tweet’i 408 bin kez retweet edildi. İkinci sıradaki tweet ise, Hızlı ve Öfkeli filminin yıldızı Paul Walker’ın ölümünün ardından aktörün hesabından gönderilen yazı oldu. Aktörün ölümünün duyurulduğu tweet 400 bin kez retweet edildi.

 

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