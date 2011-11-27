Twitter’ın en hızlı büyüyen dili Arapça

T24 - Twitter'ın en popüler dili İngilizce olurken, 2010'dan bu yana hızlı artışı ile dikkat çeken Arapça da en çok kullanılan 10 dil arasına girdi.



Semiocast’ın yaklaşık 180 milyon tweet üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Twitter’da en hızlı büyüyen dil sanılanın aksine İngilizce değil, Arapça. 2011 Ekim ayı baz alınarak gerçekleştirilen araştırmada, alınan 180 milyon twitten 2.2 milyonun Arapça olması dikkat çekerken, 2010’dan bu yana Arapça’nın hızlı yükselişi de gözlerden kaçmıyor.



Bilgi Çağı'nın haberine göre; Temmuz 2010’dan Ekim 2011’e dek baz alınan 5.6 milyar tweet içinde analiz edilen en popüler ve en çok kullanılan dil İngilizce oldu.



Bu zaman aralığında atılan tweetlerin yüzde 40’ı İngilizce olurken, İngilizce'yi sırasıyla yüzde 14’le Japonya, yüzde 12 ile Portekizce, yüzde 8’le İspanyolca ve yüzde 6 ile Malezyalıların kullandığı Malay dili takip ederken Arapça en hızlı büyüyen dil olarak 8. sırada yer alıyor.



Temmuz 2010’dan Ekim 2011’e dek Arapça, yüzde 2 bin büyümesine rağmen, Arapça'nın Twitter’ın destek verdiği 17 dil arasında yer almaması dikkat çekiyor.



