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Yaşam

Twitter'ın CEO'su koltuğunu devretti

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın iki kurucusundan biri olan CEO Evan Williams, artık firmanın 'kazanç' stratejilerine kafa yoracak.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın iki kurucusundan biri olan CEO Evan Williams, artık firmanın 'kazanç' stratejilerine kafa yoracak.
 


Dünyanın en çok kullanıcısı olan ikinci sosyal ağı, sosyal mikroblog sitesi Twitter'ın iki kurucusundan biri olan, aynı zamanda firmanın genel müdürlüğünü yürüten Evan Williams, "artık kazanç formüllerine odaklanacağım" diyerek koltuğunu arkadaşına bıraktı.


Twitter blogunda bir açıklama yayımlayan Williams, hızla büyüyerek büyük bir kazanç potansiyeline sahip olan Twitter'ın 'artık kar etmesi gerektiğini' yazdı.


Üye sayısını sadece iki yılda 3 milyondan 160 milyona çıkarmayı başaran sosyal ağın, banner reklam yayınlanmadığı için neredeyse hiç geliri bulunmuyor. Sitede görünen ilan türü, 'promoted tweets' denilen sponsorlu mesajlardan ve linklerden ibaret.


Bugüne kadar yatırımcılardan ve katkılardan gelen kaynaklarla ayakta duran Twitter, uzun süredir 'kimliğini bozmadan' para kazanmanın yollarını arıyor.


"Büyümek tek başına başarı sayılmaz" diyen Williams, "bu potansiyeli paraya çevirmek, ama bunu yaparken de Twitter'ın kullanıcı kültürünü de korumak gerekiyor. Bu zor bir iş" açıklaması yaptı.


Williams "Bu dev iletişim platformunu para kazananbir iş platformuna dönüştürmeyi başarabilirsek, Google gibi firmaların satın alma girişimlerine direnebiliriz" dedi.


Twitter'ın yeni CEO'su, firmanın operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı Dick Costolo oldu.


 

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