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Bilim / Teknoloji

Twitter’ın CEO’su hacklendi

Dorsey, bir süre sonra hesabını geri aldı

10 Temmuz 2016 20:26

Yakın zamanda sosyal medyadaki hesapları hacklenen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Google CEO'su Sundar Pichai'ye, Twitter CEO'su Jack Dorsey de katıldı.

Medyaradar’ın haberine göre, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in sosyal medya hesaplarını ele geçiren ‘OurMine’ isimli hacker grubunun son kurbanı Twitter CEO’su Jack Dorsey oldu.

Dorsey’in (@Jack) 4 milyona yakın takipçisi bulunan Twitter hesabı, OurMine grubu tarafından hacklendi ve hesaptan şu mesaj paylaşıldı: “Hey, OurMine yazıyor, güvenliğinizi test ediyoruz.”

Dorsey, bir süre sonra hesabını geri aldı. 

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