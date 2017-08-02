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Bilim / Teknoloji

Twitter'ın bu özelliği WhatsApp'a da gelecek

Önümüzdeki dönemde platforma entegre edilmesi beklenen özelliğin öncelikli olarak işletmelerin hesaplarına tanımlanacağı belirtiliyor

02 Ağustos 2017 01:13

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Sosyal paylaşım ağı Twitter ile gündeme gelen ve onaylanmış hesapları belirten 'mavi tik' uygulamasının geleceği bildirildi.

İlk olarak Twitter'da, daha sonra Instagram ve Facebook'ta kullanılan 'mavi tik', bundan sonra WhatsApp'ta da uygulanacak. 

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, özellik iPhone ve Android'den önce Windows Phone'a gelecek. 

Önümüzdeki dönemde platforma entegre edilmesi beklenen özelliğin öncelikli olarak işletmelerin hesaplarına tanımlanacağı belirtiliyor.

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whatsapptwittermavi tik

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