Twitter'ın bu özelliği WhatsApp'a da gelecek

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Sosyal paylaşım ağı Twitter ile gündeme gelen ve onaylanmış hesapları belirten 'mavi tik' uygulamasının geleceği bildirildi.

İlk olarak Twitter'da, daha sonra Instagram ve Facebook'ta kullanılan 'mavi tik', bundan sonra WhatsApp'ta da uygulanacak.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, özellik iPhone ve Android'den önce Windows Phone'a gelecek.

Önümüzdeki dönemde platforma entegre edilmesi beklenen özelliğin öncelikli olarak işletmelerin hesaplarına tanımlanacağı belirtiliyor.