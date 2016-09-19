Twitter'ın beklenen yeniliği yayında

Sosyal medya devi Twitter, kuruluşundan devam ettirmekte kararlı olduğu 140 karakter limiti esnetti. Artık kullanıcılar herhangi bir metni yine 140 karakter sınırına tabi kalarak yazacak; ancak fotoğraf, GIF gibi paylaşımları yaparken kullanılan karakter kotası kalktı.

Tweet’e cevap verirken etkileşimde olunan kişinin kullanıcı adı da artık 140 karaktere dahil edilmeyecek. Bununla beraber eklenen fotoğraflar, GIF’ler ve videoların yanı sıra alıntı yapılan tweetler de artık 140 karakter dahilinde sayılmayacak.