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Bilim / Teknoloji

Twitter'ın başına Omid Kordestani getirildi

53 yaşındaki Kordestani, eski bir Google yöneticisi

14 Ekim 2015 21:35

Twitter, yönetim kurulu başkanlığı görevine Google'ın eski üst düzey yöneticisi İran doğumlu ABD vatandaşı Omid Kordestani'yi getirdi. 1999 yılından beri Google'da çalışan Kordestani, şirketin Alphabet adı altında yeniden yapılanması sürecinde danışman olarak çalışmıştı.

Kordestani, Twitter'da yönetim kurulu başkanı olmasının ardından kişisel hesabından "Şahane iş yapan ve dünyayı dönüştüren bir şirkette çalışmak ender bir durumdur. Böyle üç şirkette çalışma şansım oldu: Netscape, @google, @twitter" yazdı.

Twitter'ın baş yöneticisi Jack Dorsey de Kordestani'nin, kendisini ve diğer üst düzey yöneticileri yetiştirip şirkete üst düzey yeteneklerin kazandırılmasına yardımcı olacak "deneyimli ve başarısı ispatlanmış bir lider" olduğunu söyledi. Dorsey'den önce Twitter'ın patronu, 1 Temmuz'a kadar beş yıl boyunca bu görevi yürüten Dick Costolo'ydu.

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