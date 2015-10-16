Twitter'ın açığını bulan iki Türk öğrenci Silikon Vadisi yolcusu

Twitter’ın kurucu başkanı Jack Dorsey, sistemde açık bulan ve bu açığı geliştirdikleri yazılımlarla kapatıp siteye raporlayan Batuhan Katırcı ve Cihan Nalbant’ı ABD’ye davet etti.

Milliyet’te yer alan habere göre; sosyal paylaşım platformu Twitter’ın kurucu başkanı Jack Dorsey, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yazılım Mühendisliği bölümünden 2 öğrenciyi ABD’ye davet etti. Twitter’ın sistemsel açığını bulan ve bu açığı geliştirdiği yazılımlarla kapatıp Twitter yetkililerine raporlayan BAU öğrencileri Batuhan Katırcı ve Cihan Nalbant, şirketin genel merkezinin bulunduğu San Francisco’ya gidecek.

İki genç öğrenci, Twitter’ın endüstri liderleri ve dünyanın dört bir yanından gelen mühendislerin katılımıyla gerçekleştireceği aynı zamanda Twitter’ın yeni ürünlerinin tanıtılacağı ‘Twitter Flight’ organizasyonunda yer alacak.

“Hayalim gerçek oldu”

1’inci sınıf öğrencisi Cihan Nalbant “Hayalim gerçek oldu” diye konuştu. Nalbant, şunları söyledi: “Çok heyecanlıyım. En büyük hayallerimden biriydi. Yaklaşık 1.5 ay önce bir tweet atmıştım, ‘En büyük hayalim silikon vadisi’ne gitmek’ diye. Umudunu yitirmeyip azimle çalışarak bu başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Ben mantıksal bir açık buldum. Reklamlar için hedef kitleyi bulma ve bu kitlenin potansiyelini analiz etmeyle ilgili bir açık.

Teknik detaylara girmeden bu şekilde özetleyebilirim. Aslında bir senelik bir çalışmanın neticesi. Arkadaşlarım ve ailem çok sevindi. Her yerden tebrik mesajları aldım. Bu beni çok da mutlu etti. Batuhan’la yakında şirketleşeceğiz, kendi ürünlerimizi pazarlayacağız.”

“Çalışmalarımıza devam edeceğiz”

2. sınıf öğrencisi Batuhan Katırcı ise şunları söyledi: “Periscope’taki kullanıcı sıralarının manüpüle edilmesine yol açan bir güvenlik açığı buldum. Ayrıca başka kullanıcılar adına mesaj atılmasını sağlayabilen bir açık daha buldum. İkisi de çok önemli bulundu ve bir gecede düzelttiler. Gideceğimiz yerlerdeki insanlar sosyal medya için önemli şeyler yapmış insanlar. Batuhan’la çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.