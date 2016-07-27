Twitter'ın 3 aylık kârı 602 milyon dolar

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın ikinci çeyreğine dair net kâr ve gelirini açıkladı. Şirket geçen yıla göre yüzde 20 artış göstererek 602 milyon doları kasasına koydu.



Twitter'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 602 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in nisan-haziran döneminde 502 milyon dolar gelir elde etmişti.

Böylece Twitter'ın gelirindeki yükseliş, şirketin halka arz edildiği 2013 yılından beri en yavaş hızda gerçekleşmiş oldu.

313 milyon kullanıcı

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 artarak 313 milyona ulaşırken, bu miktarın yüzde 82'sini mobil kullanıcılar oluşturdu.

Şirketin 2016 ikinci çeyreğindeki reklam geliri de geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 18 yükselerek 535 milyon dolar olurken, bu miktarın yüzde 89'u mobil reklam gelirlerinden geldi.

Twitter'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin altında gelmesi nedeniyle şirketin hisseleri, New York borsasının kapandığı saatten sonra yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 11'in üzerinde düşüş kaydetti.