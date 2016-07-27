T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'ın 3 aylık kârı 602 milyon dolar

Sosyal medya sitesi Twitter'ın kullanıcı sayısının 313 milyona yükseldiği açıklandı

27 Temmuz 2016 20:02

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın ikinci çeyreğine dair net kâr ve gelirini açıkladı. Şirket geçen yıla göre yüzde 20 artış göstererek 602 milyon doları kasasına koydu. 

Twitter'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 602 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in nisan-haziran döneminde 502 milyon dolar gelir elde etmişti.

Böylece Twitter'ın gelirindeki yükseliş, şirketin halka arz edildiği 2013 yılından beri en yavaş hızda gerçekleşmiş oldu.

 

313 milyon kullanıcı

 

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 artarak 313 milyona ulaşırken, bu miktarın yüzde 82'sini mobil kullanıcılar oluşturdu.

Şirketin 2016 ikinci çeyreğindeki reklam geliri de geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 18 yükselerek 535 milyon dolar olurken, bu miktarın yüzde 89'u mobil reklam gelirlerinden geldi.

Twitter'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin altında gelmesi nedeniyle şirketin hisseleri, New York borsasının kapandığı saatten sonra yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 11'in üzerinde düşüş kaydetti.

ETİKETLER

twitternew york borsasıkarkullanıcı sayısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24