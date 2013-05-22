Twitter'ı ilk Konfüçyüs mü kullandı ?

Çin'de son günlerde sosyal paylaşım sitelerinde 'Konfüçyüs'ün ilk twitter kullanıcısı' olup olmadığıyla ilgili tartışma gündeme oturdu.



Çin'deki sosyal paylaşım sitelerinde ünlü filozof Konfüçyus'un analektlerinin her paragrafının 140 karakter civarında olması, her zaman derin mesajlar vermek için basit cümleler kurması, kelimelerinin kendi görüş ve felsefesini yansıtması, 3 bin takipçisi (öğrencisi) olması, yardımseverlik çağrısında bulunması gibi nedenlerle Konfüçyus'un mikroblog sistemini ilk kullanan kişi olduğu iddia edildi.



Çin'in twitter'ı olarak bilinen 'weibo.com'da yayımlanan bir iletide ülkenin ünlü filozofu Konfüçyus'un ilk mikroblogçu olduğu savunuldu.



Çin'in diğer ünlü filozofu Lao Tzu'nun da aynı dönem yaşaması halinde muhtemelen Konfüçyus'u takip edeceği ifade edilen sosyal ağlarda, Konfüçyus'un görüş ayrılıkları nedeniyle Lao'yu "engelleyeceği" esprilerine yer verildi.



Bu mesajların yayılmasıyla birlikte Çin genelindeki sosyal ağlarda eğlenceli bir tartışma başladı.İnternet kullanıcısı binlerce kişi Konfüçyus'u 'weibo'nun babası' olarak nitelendirmeye başladı.