Twitter'dan Yüksek Sadakat'e destek

T24- Dün akşamki Eurovision yarı finalinde Türkiye adına yarışan Yüksek Sadakat'in elenmesi sosyal medyanın en popüler konusu haline geldi. İşte ünlülerden ve halktan 'Eurovision' yorumları...

Yüksek Sadakat'in 14 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak 56. Eurovision Şarkı Yarışması finaline katılamadan yarı finalde elenmesi herkesin diline düştü. Sosyal medya platformu Twitter'da 'Yüksek Sadakat' en çok konuşulan konular kısmında birinci sıraya yükselirken 'Bülent Özveren' ve 'Eurovision' da aynı listede ilk 10 sıraya girdi.

Kimi Yüksek Sadakat'in önceki açıklamalarına intikam dolu göndermeler yaparken kimi hayranı olduğu grubu savundu kimiyse şarkının çalıntı olduğu iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ancak yorumların çoğuna göre insanların çoğu Yüksek Sadakat'in ne giyiminden ne performansından ne de şarkısından memnun...

İşte ünlülerden ve sosyal medyadan çapıcı 'elenme' yorumları:

Demet Akalın

Yüksek Sadakat popculara laf etmişti gitmeden! Allah'ın tokatı yok diyeceğim. Ayıp olmaz değil mi :) Saygılar.

Naim Dilmener

Ne Yüksek Sadakat kabahatli, ne de şarkımız kötü.Müzik Eurovision'dan (temelli biçimde) çekip gitmiş; biz değil, onlar düşünsün akıbeti.

Rahşan Gülşan

Dostlarım üzmeyin kedi canınızı. Zaten tadı tuzu kalmamış, tek dişi kalmış canavar artık örovizyon. Vazgeçin bu sevdadan canlarım.

Şahan Gökbakar

Yüksek Sadakat, takmayın kafanıza. Belki üstünüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer...

Murat Meriç

BülendÖzveren yine "siyasi komplo" durumuna girdi. Ayıp yahu!

Serkan Altunorak

Eurovision'da 1981 yari finalini yayinlasalar inanin cakmayiz durumu!

Hande Yener

Keşke!

Şebnem Bozoklu

Ah Atiye diyorum, susuyorum...

Sibel Alaş

Tamam da, "Live It Up" ne zamandan beri "Hayatını Yaşa" demek? (Okul deformasyonu, buna takıldım )

Ebru Polat

Moral sıfır, Eurovision'da elendik. Bunu Nihat'a nasıl anlatmayı düşünüyorsunuz. Sabahtan beri bunu düşünür oldum. Çok kızacak...

Işın Karaca

Harbiden elendik mi? Yüksek Sadakat'a geçmiş olsun...

Ferhat Göçer

Eurovision'da elendik çok üzüldüm. Yüksek Sadakat'in bunu haketmediğini düşünüyorum. Çok değerli bir grup, moral ve desteğe ihtiyaçları olacak.

Metin Arolat

Ne yani, diğer şarkıların tümü bizim şarkımızdan daha mı iyiydi? Yok öyle bir şey. Saçmalık...

Armağan Çağlayan

Seneye Eurovision adayımı açıklıyorum, Yıldız Tilbe. Valla çok eğleniriz ülkecek. Nihat Doğan adadan dönünce hepimizin intikamını alır Yüksek Sadakat'tan. Siz nasıl üzersiniz benim milletimi der! Bir de döver! Rahat olun.

Ayşe Özyılmazel

Aaa, Yüksek Sadakat gerçekten elendi mi?

Sanem Altan

bu sıfır puan almaktan bile korkunç bir olay değil mi?başımıza bu nasıl geldi ya

Cüneyt Özdemir

Ne yani kahpe batı dünyası (!) bizi Orovizyondan eledi mi! Hay bin Bülent Özveren'in telefondaki cızırtılı sesi! Göğsüm daralıyor, yüreğim yanıyor... Olmayaydı sonumuz böyle!

Ahu Özyurt

TRT'nin Eurovision'a kadin gonderilmeyecek kuralinin aci maliyeti. YS'I cok severim, bu yarismaya gitmeleri gerekmiyordu..

chalarchomar

bize oy vermeyen ülkelerin hepsi ergenekoncu))))

ayhanersunan

Y.Sadakat'ın elenmesine çok içerleyen E.Büyükburç "saksı değilim ben! en çok beni eleyeceksiniz" diye bağırdı.

bugracakir

yüksek sadakat eurovision sonuçlarına 5 tl verip itiraz etti

mehmeterdem35

Childvision yarışmasında finale kalamadığı için sevinmelidir Yüksek Sadakat.

EthicFail

Hande Yener 3 yıldır kendini paralıyor. Bu kadar hevesli biri varken neden kuytu köşe ve vasat gruplardaki ısrar?

thecenkerdem

Bulent Ozveren, polis telsizinden baglaniyor, boyle hirs gormedim !

CenkKaratas

Seneye başbakan araya girsin, örovizyona Türkiye adına U2 katılsın.

OzanOnen

Arkadaşlar üzgünüm, seneye Eurovision'da sizi ben temsil ediyorum; tek yapacağım da flüt çalmak olacak. Müsamere kafası neymiş görsün Evrop.

drcbetul

yüksek sadakat bu rezil şarkıyla iyi ki finale kalmadı...rimi rimi ley bile ondan daha iyiydi valla.

zaferatasev

YGS gece yarısı aradı Yüksek Sadakat'ın puanlarını yanlış hesaplamışlar, finalde yarışacakmış

aylinsarigul

Yüksek Sadakat, takmayın kafanıza. Belki üstünüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer...

FrenchKiss0

Yüksek Sadakat'in Eurovision finaline kalmama sebebini TRT kurulusu Erol Egemen'i sebep gösterdi. Ve ekledi: Kim lan bu Erol Egemen (?!)

SarpBKS

Yüksek Sadakat, madem şarkı çalacaktın bari Sertap'ın birinci olan şarkısını çalsaydın..

emrepamukoglu

yüksek sadakat'i 'nihat reyize' hesap verme telaşı sardı.

orpili

'' Yüksek sadakat Düşük puan '' Birazdaha canlı ve nerjik olabilirlerdi yinede parçamız kötü değil.

HknTr

Yüksek Sadakat'e , Eurovisiondaki YÜKSEK !! başarısından !! dolayı tebriklerrr :(:(:(

hazalulubas

Rimi rimi ley bile 13. olmustu lan. Yazıklar olsun Yüksek Sadakat'e.

istiklalAkarsu

Finaldeki ülkelerin ellerinde çikolatalar püskevitler, Yüksek Sadakat da soruyor,anne bize neden oy yok diyor,anne biz neden elendik diyor.

mrtanburi

ilhan şeşen e laf mı atarsınız oh olsun size yüksek sadakat!

tweettin_abi

yüksek sadakat a haksızlık yapmayın kardeşim onları oraya seçenlere soyleyin ne solicekseniz :S bide finallere cıkıp sonuncu olmakta vardı..

500daysofgokce

demek elediniz bizi ha... o halde: "KURTLAR VADİSİ EUROVİSİON"

MustafaOrhan

@GaniMujde ninja turtles gibi giydirmisler yuksek sadakati, arkada bir dansci adeta ucube. bulent ozveren de pascal yerine survivor'a...

MustafaKilci

bu arada pro7'deki kritikte bizim elemanları "boğazın bon jovi"si diye tanımladılar.

SerkanSoylemez

İçine sinmezse sonucu sindirmek zorunda kalırsın böyle..İyi ki daha çok rezil olmadan elendik..

blackpisi

Yüksek Sadakat Sex Pistolsun 1977 Submission sarkisini çalıp sözlerini değiştirip sonra katıldığı eurovizyon yarışmasında ilk 10a giremedi

artartayfun

Alkışlar Yüksek Sadakat'a kolay değil zoru başardılar.

gokhanncinar

Ne kadar cok 'ben demistim' ci var. Basarisizlik üstünden tuhaf bir haz. Yüksek Sadakat tas gibi bir rock grubudur. Degismez.

@eFeX09

Yüksek Sadakat.. Eurovision'dan elendiğin için üzülme. Haydi gel içelim :)

mhrbngc

Şarkılarını dinlemedim ama süper olsa bile yüksek sadakat kıyafetler yüzünden elenirdi