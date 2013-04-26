Twitter'dan yerel tweet’leri keşfetme özelliği

Dünyada olup bitenlerden haberdar olmanın en hızlı yollarından biri olan Twitter, iddialara göre yeni bir özellik ile dünyanın diğer ucundaki gelişmelerin yanında, çevremizde olup bitenleri de daha kolay keşfetmenizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu sayede coğrafi konuma göre size yakın olan bölgelerden gönderilmiş Tweet’lerin keşfedilmesi sağlanacak.

webrazzi.com'da yer alan habere göre, pek çok kullanıcı için yakın çevrelerindeki indirimler, konser veya etkinlikler, haber değeri taşıyan gelişmeleri Twitter üzerinden hızlı bir şekilde takip edebilmek son derece değerli olacaktır. Mobil kullanımının son derece yüksek olması bu anlamda Twitter’a önemli bir avantaj sağlıyor.

Söz konusu özellikle, işletmelere sadece coğrafi olarak kendilerine yakın olan ve daha da iyisi, çevresindeki gelişme ve yenilikleri keşfetmek isteyen kullanıcılara ulaşma imkanı sağlayabileceği belirtildi.

AllThings D’nin bu iddiaları henüz Twitter’dan bir yanıt bulamadı. Resmi bir açıklama gelmediği için de bu servisin test sürecinin ne kadar devam edeceği veya ne zaman son kullanıcıya ulaşabileceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.