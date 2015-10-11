Twitter'dan 'yavaşlama' açıklaması

Ankara'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından Facebook ve Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. İki sosyal medya devine yavaşlatma uygulandığı belirtiliyor.

soL Haber Portalı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri, sitelere erişimin sağlanamadığı ve internet hızında yavaşlama olduğu bilgilerinin kendilerine ulaştığını belirtti. Ancak erişim engeline dair bir mahkeme kararı olmadığı belirtiliyor.

Twitter'ın "Policy" isimli resmi hesabından Türkiye'deki erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'de bir çok yerde Twitter'a erişim sorunu haberleri alıyoruz. Sorunu araştırıp erişimi tekrar sağlamayı umuyoruz" denildi.

Suruç katliamı ve TSK'nın Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik operasyonlarının ardından da sosyal medyaya yavaşlatma uygulanmıştı.