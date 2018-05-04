Twitter'dan tüm kullanıcılarına uyarı: Şifrenizi değiştirin!

ABD’li sosyal medya şirketi Twitter, ağda tespit edilen bir aksaklık nedeniyle kullanıcı şifrelerinin maskelemeden depolandığını belirterek, kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hatanın tespit edilmesi nedeniyle tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmesini tavsiye etti.

Şirket, tespit edilen hata yüzünden şifre koruma sisteminde bilgi sızıntısının yaşanmadığını kaydetti.

ABD’li şirket, sistemde bulunan bir “böcek” nedeniyle kullanıcı şifrelerin maskelenmeden depolandığını ve bu durumun çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.