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Yaşam
Deutsche Welle

Twitter’dan 'terör operasyonu'

Twitter “terör içerikli” paylaşımları nedeniyle 2015 yılının ortalarından bu yana 125 bin hesabı askıya aldı. Hesapların büyük çoğunluğunun IŞİD bağlantılı olduğu açıklandı.

06 Şubat 2016 16:18


Sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada “Twitter’ın terörizmi yaymak için kullanılmasını kınıyoruz. Twitter Kuralları, verdiğimiz hizmetin bu tarz davranışlara ya da şiddete dayalı herhangi bir tehdide izin vermediğini açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

Başta Beyaz Saray olmak üzere çeşitli hükümetler, internette cihat propagandasına engel olmak için son aylarda sosyal medya ağları üzerinde baskıyı artırmıştı.

Twitter’dan yapılan açıklamada hesapların cihatçılar tarafından kullanılmasının önüne geçmeyi sağlayan teknik bir çözüm olmadığı belirtildi. Açıklamada internette “terör içeriklerini” tanıyacak ve filtreleyecek, yüzde yüz etkili “sihirli bir algoritma” olmadığı vurgulandı. Atılan tweetlerin olabildiğince incelendiği ve bununla ilgili bir ekibin görevlendirildiği ifade edildi.

Merkezi Washington DC'de bulunan Brooking Enstitüsü'nün tahminlerine göre 2014 yılı itibariyle IŞİD ile bağlantılı en az 46 bin Twitter hesabı bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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